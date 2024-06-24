ابتداءً من الخميس المقبل.. تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية الألمانية بموجب القانون الجديد

يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، والذي يتيح الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد.

وينص القانون الجديد على منح الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية في البلاد، بشرط استيفاء بعض الشروط الأساسية، مثل إتقان اللغة الألمانية والالتزام بالقانون.

الجنسية الألمانية في 3 سنوات

كما يتيح القانون إمكانية الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، مثل الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي، ويسمح القانون الجديد أيضاً بتعدد الجنسيات.