أصبح حلم الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة، ممكنا، وذلك بعد أن وافق مجلس الولايات الألماني على تعديل قانون شروط الحصول على الجنسية الألمانية، وسط معارضة بين بعض المسئولين.

وبموجب موافقة مجلس الولايات الألمانية فإن حلم للراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر والاحتفاظ في الوقت نفسه بجواز سفرهم الأجنبي، بات ممكنا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم الجمعة.

أبرز تعديلات قانون الجنسية في ألمانيا



وقبل إسبوعين من موافقة مجلس الولايات في ألمانيا كان مجلس النواب الألماني، أعلن موافقته على التعديل وقبل التصويت النهائي على القانون، دعت مالو دراير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس، المنتمية لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أعضاء المجلس للتصويت لصالح التعديل

وفي المقابل، دعا توماس شتروبل وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرج، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، لعدم التصويت لهذا القانون قائلا إن تنفيذ هذه الخطط يمثل سلوك الطريق الخطأ.

وكان القانون القديم يتيح الحصول على الجنسية الألمانية، بعد 8 سنوات، إلا ان التعديل قلل هذه المدة وأتاح الحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط.



كما أتاح التعديل تقليل مدة الحصول على الجنسية الألمانية من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط بالنسبة للأشخاص الذين يحرزون إنجازات استثنائية في المدرسة أو العمل أو المشاركة المجتمعية.

وبحسب التعديل الجديد فإن الأطفال الأجانب المولدين في ألمانيا من حقهم الحصول على الجنسية الألمانية تلقائيا إذا كان أحد الوالدين يعيش بشكل قانوني في ألمانيا منذ 5 أعوام بدلا من 8 سنوات في القانون الحالي

التعديل أيضا يعطى الحق للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الألمانية في المستقبل أن يحتفظوا بجنسيتهم السابقة، وبموجب التعديل لن تكون هناك حاجة للحصول على موافقة خاصة من السلطات الألمانية للأشخاص الألمان الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين لدولة أخرى إذ إن القانون الحالي ينص على سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على جنسية أخرى في حال عدم حصولهم على هذه الموافقة