الإمارات تطلق صندوق التكنولوجيا للدول النامية بـ 200 مليون دولار

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، صندوقا لتمويل تطوير التكنولوجيا المتطورة في الدول النامية.

والصندوق، الذي أطلق برأسمال قدره 200 مليون دولار بتمويل من حكومة أبوظبي، سيشرف عليه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في الإمارات.

الإمارات تطلق صندوق التكنولوجيا

وصرح فيصل البناي، الأمين العام للمجلس بأن الصندوق سيمول مشاريع البحث، وسيفتح المجال أمام الحكومات والمنظمات في الدول الفقيرة، لاستخدام التقنيات التي تطورها الإمارات.

وقال خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي: “سنجعل البلاد عميلاً خاصاً لنا لاختبار ما يحتاجون إلى حله”.

أهداف الصندوق الإماراتي

يهدف الصندوق إلى:

– دعم مشاريع بحثية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

– نقل المعرفة والتقنيات إلى الدول النامية، وتمكينها من الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.

– سد الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة.

– تحسين حياة الناس في الدول النامية من خلال توفير خدماتٍ أفضل في مجالات التعليم والصحة والبيئة.

دور رائد للإمارات في دعم التنمية المستدامة

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتُجسّد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على لعب دورٍ رائدٍ في دعم التنمية المستدامة في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وتُعد هذه المبادرة خطوةً هامّةً على طريق تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتُؤكّد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق هذا الهدف.

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه التمويل الحكومي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وآسيا من خلال وكالات التنمية الخاصة بها ومن خلال منظمات المساعدات الخارجية.