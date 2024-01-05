التضخم في منطقة اليورو يرتفع 0.5% في ديسمبر

كشفت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بأن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم السنوي) في منطقة اليورو ارتفع خلال كانون الأول/ديسمبر المنصرم بنسبة 0.5% بالمقارنة مع تشرين الأول/نوفمبر 2023 ليسجل 2.9%، علماً أن التوقعات كان ترجح وصوله إلى 3%.

وأظهرت البيانات تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية، نحو 3.4% على أساس سنوي خلال كانون الأول/ديسمبر، وهو ما جاء متطابقاً مع توقعات الأسواق، بتسجيله 3.6% في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأدى خفض الدعم الحكومي على الغاز والكهرباء والمواد الغذائية الذي بدأ العام الماضي إلى إعادة تسارع التضخم السنوي في معظم أنحاء أوروبا. وقد دفع هذا المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من آذار/مارس، مما أدى إلى تراجع في الارتفاع الأخير في أسواق السندات.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية فإن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم في منطقة اليورو سيبدأ قريبا في الانخفاض مرة أخرى.

هل ينخفض التضخم في مارس؟

وقال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس إن الارتفاع في ضغوط الأسعار في كانون الأول/ديسمبر كان “مجرد صورة عابرة”، متوقعا أنه “سينعكس في كانون الثاني/يناير بسبب المزيد من الانخفاضات في الغذاء والتضخم الأساسي”.

وتراجع البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يجتمع لمناقشة السياسة النقدية في 25 كانون الثاني/يناير، عن توقعات المستثمرين بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلاً إنه يريد أن يرى علامات على تراجع ضغوط الأجور للتأكد من أن التضخم في طريقه للوصول إلى هدفه البالغ 2 %.

وقال دييغو إيسكارو ، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: “ما زلنا نعتقد أن توقعات السوق بخفض أول في آذار/مارس قد تكون مبكرة للغاية، حيث سيرغب البنك المركزي الأوروبي في الحصول على مزيد من الأدلة على الاعتدال في الأجور قبل اتخذاه القرار”.

وانخفضت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 6.7% خلال العام الماضي حتى كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بانخفاض سنوي قدره 11.5% في الشهر السابق، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته يوروستات يوم الجمعة.

وتسارعت أسعار المواد الغذائية الطازجة في كانون الأول/ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 6.7% مقارنة بنسبة 6.3% في الشهر الذي سبقه.

ويعكس الارتفاع في التضخم المقارنة مع العام السابق عندما قامت العديد من الحكومات — بما في ذلك تلك الموجودة في ألمانيا وفرنسا — بدعم تكاليف الغاز والكهرباء والغذاء بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض تكلفة فواتير الأسرة بشكل مؤقت.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة لإعطاء صورة أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، من 3.6% في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3.4% في كانون الأول/ديسمبر.

وكان تضخم الخدمات، الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لمعرفة تأثير ارتفاع الأجور، ثابتاً عند 4%.