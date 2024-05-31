ارتفاع غير متوقع للتضخم في منطقة اليورو خلال مايو

شهد معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا غير متوقع في شهر أيار/مايو، حيث وصل إلى 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.5%. وقد تجاوز هذا الارتفاع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

على الرغم من هذا الارتفاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في السادس من حزيران/يونيو، وفقًا لتصريحات مسؤولين في البنك.

ويأتي هذا التخفيض بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بدأت في يوليو 2022 بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أكتوبر من العام الماضي عند 10.6%.

يعزى ارتفاع معدل التضخم في أيار/مايو إلى ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة. فقد ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.7% في نيسان/أبريل. كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.3%، بعد انخفاضها بنسبة 0.6% في نيسان/أبريل.

في المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية تباطؤًا. حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية 2.6% في أيار/مايو، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مقارنة مع نيسان/أبريل. كما سجل تضخم أسعار السلع الصناعية 0.8%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه.