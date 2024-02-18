لم تستطع روسيا ولا الصين فعلها.. الاقتصاد الأمريكي يهدد هيمنة الدولار

على الرغم من محاولات العديد من الدول لكسر هيمنة الدولار، العملة المفضلة في أسواق الطاقة وفي الاقتصاد الدولي، إلا أن التهديد الأكثر خطورة لمكانته كأعلى عملة احتياطية في العالم يأتي من الاقتصاد الأمريكي نفسه.

وعلى مدار عقود، فإن المحاولات سواء باستخدام العملات المحلية بين الدول في التبادل التجاري، أو من خلال تدشين عملات خاصة بتحالفات اقتصادية، فإن تأثير هذه المحاولات ظل ضعيفا غير مؤثرا على هيمنة الدولار العالمية.

محاولات كسر هيمنة الدولار

تبذل دول البريكس بالفعل جهودًا لإخراج الدولار تدريجيًا من التجارة، في حين اقترحت دول مثل روسيا والصين إنشاء عملة جديدة لتحدي العملة الأمريكية.

ويشكل الدولار جانبا واحدا من 88% من إجمالي التجارة العالمية اليومية، وفقا لأحدث استطلاع أجراه بنك التسويات الدولية.

وفي الوقت نفسه، شكل الدولار نحو 55% من جميع احتياطيات البنوك المركزية في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر بكثير من أي عملة أجنبية أخرى، حسبما تظهر بيانات صندوق النقد الدولي.

ومن بين احتياطيات العملات الأجنبية البالغة قيمتها 12 تريليون دولار التي تحتفظ بها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، يمثل الدولار 55% منها، وهذا يمثل انخفاضاً عن 71% في عام 1999، عندما تم إطلاق اليورو، العملة الأوروبية المشتركة هي البديل الرئيسي للدولار – فهي تمثل 20% من احتياطيات البنوك المركزية.

كما أن هناك تحولا ملحوظا إلى عملات أصغر مثل الدولار الأسترالي، والوون الكوري، وقبل كل شيء اليوان الصيني، وهو ما اعتبره البعض بأنه “التآكل الخفي لهيمنة الدولار”.

لكن هذه التهديدات في الواقع ليست مقلقة، وفقا لما يقوله ستيفن كامين، المدير السابق لقسم التمويل الدولي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومارك سوبيل، الخبير الاقتصادي السابق في وزارة الخزانة، أكدا في بحث جديد، أن بقاء الدولار لفترة طويلة كعملة مهيمنة في العالم أصبح موضع تهديد.

كامين وسوبيل قال إن الدولار يعد العملة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في العالم في كل من احتياطيات التجارة العالمية والبنوك المركزية، ومن المرجح أن يظل على هذا النحو، نظرًا لأن استخدام العملة الأمريكية يفوق العملات الأخرى.

الخطر الذي يؤثر على هيمنة الدولار

وأكدا على أن التهديد الذي يواجه الدولار هو الخطر القادم من الولايات المتحدة نفسها، بسبب التدهور الشديد في الوضع المالي والاقتصادي للولايات المتحدة.

وأضاف “نظراً للاستقطاب السياسي في البلاد، وعدم الاهتمام بضرورة الحد من اتساع العجز في الميزانية الأمريكية، فإن هذا أمر لا يمكن تصوره”.

وأضافا “إذا كانت النتيجة ارتفاعاً مستداماً في التضخم، ومزاحمة الاستثمار الخاص، وزيادة التقلبات المالية، وانخفاض ديناميكية الاقتصاد الأمريكي، فإن فقدان هيمنة الدولار سيكون أقل ما يقلقنا”.

وحذر الخبيران من أن الوضع المالي غير المستقر للولايات المتحدة قد يهدد مكانة الدولار في الأسواق العالمية.

ويسير عجز الميزانية الفيدرالية على الطريق الصحيح ليصل إلى 1.6 تريليون دولار هذا العام و2.6 تريليون دولار بعد عشر سنوات من الآن، وفقًا لتوقعات مكتب الميزانية بالكونجرس.

تجزئة الاقتصاد العالمي يمكن أن تضعف الدولار

ووفقا للخبيرين، فإن هناك خطرا آخر يكمن في تجزئة الاقتصادات العالمية إلى كتل منفصلة، وفي هذه الحالة، من المرجح أن تنخفض التجارة العالمية والإنتاجية والنمو الاقتصادي، وستكون الآثار المترتبة على الاستقرار السياسي والعسكري الدولي سلبية أيضًا”.

وحتى صندوق النقد الدولي يعتقد أن هيمنة الدولار يمكن أن تضعف بسبب “تجزئة” النظام العالمي، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل العملة العالمية الأساسية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي: “إننا نشهد ذلك بالفعل مع قيام بعض البلدان بإعادة التفاوض بشأن العملة التي تحصل بها على أموالها مقابل التجارة”.