فريق التحرير by فريق التحرير

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الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو

الاتحاد الأوروبي يريد أن يساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الخدمات الأساسية، مثل التعليم والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان

فريق التحرير by فريق التحرير

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو.

وأوضحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الأموال ستكون متاحة من هذا العام حتى عام 2027.

وأكدت أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيدعم القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات والتدريب على إدارة الحدود.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الخدمات الأساسية، مثل التعليم والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان، ومن خلال مرافقة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، التي تعتبر أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد على المدى الطويل.

الاتحاد الأوروبي

استعادة ثقة المجتمع الدولي

وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وبالتالي السماح باستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن لبنان يحتاج إلى “زخم اقتصادي إيجابي لتوفير الفرص للشركات والمواطنين”.

وقالت، يعد الأمن والاستقرار أيضا عنصرين أساسيين في الاستثمار، وسوف ندعم القوات المسلحة اللبنانية والقوات الأمنية الأخرى، وسيكون الهدف الرئيسي هو توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود.

الاتحاد الأوروبي سيساعد لبنان في إدارة الهجرة

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيساعد لبنان في إدارة الهجرة، وقالت: “نحن ملتزمون بإبقاء الطرق القانونية إلى أوروبا مفتوحة وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، نحن نعتمد على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالمهاجرين”.

وفقا لـ”euronews”، يأتي ذلك بعد أن أيد زعماء الاتحاد الأوروبي مشاركة أعمق مع بيروت الشهر الماضي للمساعدة في حمايتها من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك أيضا في أعقاب سلسلة من الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي بين بروكسل والدول الأفريقية في محاولة لوقف الهجرة إلى أوروبا.

والأزمة الاقتصادية المتفاقمة والحكومة الهشة تجعل لبنان عرضة بشكل خاص لحالة عدم الاستقرار التي تجتاح المنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...