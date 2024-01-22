الإنتربول يطالب قوى الشرطة حول العالم بالحضور في عوالم الميتافرس الافتراضية

دعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، قوى الشرطة حول العالم إلى تأسيس مراكز شرطة في العوالم الافتراضية المعروفة باسم ميتافرس Metaverse لمواجهة الجرائم وإساءة معاملة الأطفال المرتكبة عبر الإنترنت لجمع الأدلة والحفاظ على مسرح الجريمة.

وفيما يعرف بـ ورقة بحث بيضاء يحذر الانتربول من مشاكل الولايات القضائية المتعددة وانتشار الجرائم في ألعاب الواقع الافتراضي وتسليح الذكاء الاصطناعي، ويقترح الإنتربول على ضباط الشرطة الحفاظ على “وجود افتراضي في العالم الافتراضي” لمنع الجرائم ومواجهة الانتهاكات في العالم الافتراضي. ويطالب الإنتربول بافتتاح وحدات عبر الإنترنت لتقديم خدمات مثل “الإبلاغ عن الجرائم أو تقديم الشكاوى أو استضافة اجتماعات مجتمعية افتراضية“.

وتقدم منظمة الانتربول في بحثها، تحليلا شاملا للتحديات والتهديدات والأضرار الرئيسية التي يواجهها عالم الميتافرس من منظور أجهزة تطبيق القانون. تحدد الوثيقة الجرائم الكبرى الحالية والمحتملة، مثل الاستدراج الجنائي ونشر التطرف والهجمات المادية السيبرانية ضد البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى سرقة الملكية الافتراضية/الثقافية ثلاثية الأبعاد، والتعدي على المساحات الافتراضية الخاصة، و السرقة من الصورة الرمزية.

كما يواجه المحققون حاليًا تقيدات تقنية مثل اختلاف الأجهزة والمنصات المتعددة وصعوبة جمع الأدلة المادية في الجرائم الافتراضية.كذلك الحال مع التعاملات بالعملات الرقمية التي تنطوي على أصول افتراضية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

تتميز بيئات الإنترنت هذه بأنها ديناميكية، مما يعني أن الأدلة يمكن أن تختفي بسهولة أو تظهر وكأنها مظاهر أخرى مختلفة كليا.

ومع ذلك، تشير ورقة الإنتربول أيضًا ضرورة التدريب بدءًا من المحاكاة المتقدمة والحفاظ على مسرح الجريمة الافتراضي، والتدريب الشامل.

كما يشير التقرير إلى ديناميكية المشهد الافتراضي حيث تصبح الجرائم أكثر تعقيدا وعابرة للحدود الوطنية، مما يطرح تحديات جديدة أمام أجهزة إنفاذ القانون.

يذكر أن الورقة البحثية التي نشرها الإنتربول أُطلقت في قرية التعاون العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في إطار جلسة “تكنولوجيات الجيل القادم والأمن العالمي”، وقد تم إعدادها بمساهمة من فريق خبراء الميتافرس التابع للإنتربول والمكون من ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والحكومة والقطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، كشف الإنتربول عن أول جهاز ميتافرس مصمم خصيصًا لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ويقدم دورات تدريبية مكثفة لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.