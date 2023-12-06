الإمارات تسلم الدنمارك متهماً بريطانياً بغسل الأموال

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن السلطات الإماراتية سلمت اليوم السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال.

ويتوافق تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي مع الإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار وزير العدل بالموافقة على تسليمه، ووفقاً للاتفاقية الثنائية النافذة بين الطرفين والمتعلقة بتسليم المجرمين.

وأكدت الوكالة الرسمية أن هذه الإجراءات تؤكد عزم دولة الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي.

وتأتي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في آذار / مارس 2022، وهي واحدة من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

وأشارت الوكالة إلى أنّ السلطات الأمنية والعدلية والمالية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات تعمل بحزم على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها في سياق التعاون الدولي مع الشركاء.

وأكدت أن الجهات المعنية في الدولة تبذل كل الجهود في التعامل مع المعايير الدوليّة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفّذ في هذا الصدد أنظمة فعّالة، وفق أطر عمل وأنظمة قانونيّة متوائمة مع أفضل الممارسات الدوليّة بما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، وبما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

وكانت محكمة الاستئناف في دبي قد أمرت في أيلول / سبتمبر 2022 رجل الأعمال البريطاني سانجاي شاه والشركات المرتبطة به بسداد أكثر من 4,6 مليار درهم (1.26 مليار دولار) للدنمارك، في الوقت الذي قدم النائب العام لإمارة دبي طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شاه.

وسعت الدنمارك لاسترداد أكثر من ملياري دولار قالت السلطات إنها تعرضت للاحتيال من قبل شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين. وتمت تسمية شاه على أنه العقل المدبر للمخطط الذي قدم فيه خطط المعاشات التقاعدية للحصول على إقرارات ضريبية لا يحق لهم الحصول عليها، لأنهم لم يدفعوا الضرائب في البداية.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشخص المذكور في حزيران / يونيو 2022 بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية.

وذكرت تقارير أن رجل الأعمال البريطاني، سانجاي شاه، تخصص في إنشاء شركات عدة تعمل على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة.

وكان شاه يدير مركزاً للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة “أوتيسم روكس” الخيرية ومقرها بريطانيا والتي قدمت عروضا لكبار الفنانين لجمع الأموال.

وفي وقت اعتقاله، قالت شرطة دبي إن الإمارة تلقت مذكرة اعتقال دولية من الدنمارك لشاه.

وآنذاك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.

وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.