فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inدولآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

الإمارات تدشن 300 وحدة سكنية في سوريا للمتضررين من زلزال 2023

تعتبر مبادرة الإمارات جزءًا من التزام الدولة الراسخ بدعم الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات تدشن 300 وحدة سكنية في سوريا للمتضررين من زلزال 2023

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة لدعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة 300 وحدة سكنية في في محافظة اللاذقية، بسوريا، يستفيد منها 1500 شخص، ضمن مشروع “الألف منزل” لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف توفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال.

ووضعت الهيئة حجر الأساس لمشروع سكني آخر يضم 500 وحدة سكنية مسبقة الصنع، إضافة إلى مجمع مدارس ومركز تجاري ومسجد ومركز طبي وخدمات البنية التحتية.

استقبل وفد الهلال الأحمر سفينة مساعدات تحمل 196 طنا من المعدات والأجهزة الطبية وعدد من الحافلات، إضافة إلى طائرة تحمل مساعدات طبية وأدوية.

في المجال الصحي، قدمت الهيئة أجهزة ومعدات طبية و10 حافلات وأثاث طبي ومستهلكات وأدوية بقيمة 40 مليون درهم استفادت منها 7 مستشفيات تخدم أكثر من 9 ملايين نسمة.

في مجال التعليم، تم صيانة وترميم 40 مدرسة في اللاذقية تضم 20 ألف طالب وطالبة، إلى جانب مبادرة “فرسان التعليم” التي تضمنت صيانة جامعة تشرين في اللاذقية وتزويدها بأجهزة حاسوب آلي وطاولات دراسية وكراسي وأجهزة أشعة متحركة، ويستفيد من هذا المحور 30 ألف طالب وطالبة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...