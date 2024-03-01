الإمارات تدشن 300 وحدة سكنية في سوريا للمتضررين من زلزال 2023

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة لدعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة 300 وحدة سكنية في في محافظة اللاذقية، بسوريا، يستفيد منها 1500 شخص، ضمن مشروع “الألف منزل” لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف توفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال.

ووضعت الهيئة حجر الأساس لمشروع سكني آخر يضم 500 وحدة سكنية مسبقة الصنع، إضافة إلى مجمع مدارس ومركز تجاري ومسجد ومركز طبي وخدمات البنية التحتية.

استقبل وفد الهلال الأحمر سفينة مساعدات تحمل 196 طنا من المعدات والأجهزة الطبية وعدد من الحافلات، إضافة إلى طائرة تحمل مساعدات طبية وأدوية.

في المجال الصحي، قدمت الهيئة أجهزة ومعدات طبية و10 حافلات وأثاث طبي ومستهلكات وأدوية بقيمة 40 مليون درهم استفادت منها 7 مستشفيات تخدم أكثر من 9 ملايين نسمة.

في مجال التعليم، تم صيانة وترميم 40 مدرسة في اللاذقية تضم 20 ألف طالب وطالبة، إلى جانب مبادرة “فرسان التعليم” التي تضمنت صيانة جامعة تشرين في اللاذقية وتزويدها بأجهزة حاسوب آلي وطاولات دراسية وكراسي وأجهزة أشعة متحركة، ويستفيد من هذا المحور 30 ألف طالب وطالبة.