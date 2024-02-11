الأمريكان بخلاء.. 69% من سكان العالم على استعداد للتخلي عن جزء من رواتب لحماية المناخ

أبدى 69% من سكان العالم استعدادهم للتخلي عن ما يصل إلى 1% من دخلهم الشهري وتوجيه من أجل دعم أهداف حماية المناخ، وكان الأمريكان الأقل استعدادا لهذا التخلي، بينما كان سكان الصين على رأس الأفراد الذين وافقوا على دعم أهداف المناخ، وفقا لنتائج دراسة أعدتها جامعة بون الألمانية.

الدراسة اعتمدت على تحليل إجابات أفراد وصل عددهم إلى 130 ألف شخص، من 125 دولة، وكانت المعدلات العمرية للأفراد الذين شاركوا في الدراسة تزيد عن 15 عاما.

وقال نحو 86% من الأفراد الذين شاركوا في الدراسة، إن بلادهم بدأت اتخاذ خطوات فعلية لمكافحة التغيرات المناخية، فيما طالب نحو 90% من المشاركين بالدراسة دولهم بتعزيز الجهود من أجل الحفاظ على البيئة.

وقال معدو الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر الدعم والتأييد الكامل من أجل اتخاذ تدابير من أجل حماية المناخ، وفقا لما ذكرته دورية “نيتشر كلايميت تشينج.

وقالت الدراسة إن العديد من الأشخاص في الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخي، كانوا على استعداد كبير لتقديم مساهمة من أجل حماية المناخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، التي أوضحت أن استطلاع الرأي الخاص بالدراسة جرى في إطار استطلاع جالوب العالمي خلال عامي 2021 – 2022.

وبحسب الـ “د. ب .أ”، فإن الدول التي شملتها الدراسة مسئولة عن نسبة تقدر بنحو 96% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، وتضم هذه الدول نحو 92% من سكان العالم.

الأمريكان بخلاء في حماية المناخ



وبحسب نتائج الدراسة فإن أقل 50% فقط من عدد سكان أمريكا وكندا وروسيا، أبدوا استعدادا للتخلي عن 1% من دخلهم الشهري لصالح حماية المناخ، فين حين أن هذه النسبة ارتفعت إلى أقل من 70% في دول أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبولندا والبرازيل والهند، أما في الصين وصلت درجة الاستعداد للتبرع بـ1% من الدخل الشهري للمناخ إلى مستوى عال نسبيا.

وقال معهد الاقتصاد العالمي “آي إف دبليو” في تعليقه على الدراسة الصادرة عن جامعة بون، إن التنفيذ المنهجي لهذه الدراسة سار بشكل جيد جدا.

وأضاف المعهد، أن ارتفاع نسب الاستعداد للتخلي عن جزء من الدخل لحماية المناخ في الدول الآسيوية ربما يرجع إلى اختلافات ثقافية حقيقية في مواقف الشعوب من هذه القضية.

وتابع من الممكن أن يعزى هذا الأمر أيضا إلى الميل الكبير لدى الأشخاص في تلك البلدان للإجابة بشكل إيجابي في الاستطلاعات والدراسات.