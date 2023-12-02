استياء خليجي رسمي من ادعاءات مستثمر مصري

استنكر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ما بثته قناة إعلامية مصرية لرجل اعمال مصري من معلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين.

و أدان اتحاد الغرف الخليجية تصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين، في تجاهل لعمق العلاقات الأخوية بين رجال الأعمال الخليجيين والمصريين.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا قال في: ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية.

أضاف، من هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها وايقاع العقوبات اللازمة بحقهم .

و قال إن اتحاد الغرف الخليجية على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين .



#بيان #اتحاد_الغرف_الخليجية يدين و يستنكر بث قناة إعلامية مصرية عبر أحد متحدثيها من رجال الأعمال المصريين معلومات غير حقيقية تسيء للعلاقات الأخوية بين الجانبين https://t.co/ZKrgpU9UO4 — اتحاد الغرف الخليجية (@FGCCChambers) November 30, 2023