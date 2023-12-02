فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inدولأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار البحرينأخبار السعوديةأخبار الكويتأخبار عُمانأخبار قطرأخبار مصراستثمارتجارة

استياء خليجي رسمي من ادعاءات مستثمر مصري

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي  الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية  والجنائية ضد القناة  ومتحدثيها.

فريق التحرير by فريق التحرير

استنكر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ما بثته قناة إعلامية مصرية لرجل اعمال مصري من معلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين.

و أدان اتحاد الغرف الخليجية تصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين، في تجاهل لعمق العلاقات الأخوية بين رجال الأعمال الخليجيين والمصريين.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا قال في: ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية  ومتحدثيها الذين  تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين  مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية.

أضاف، من هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي  الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية  والجنائية ضد القناة  ومتحدثيها وايقاع العقوبات اللازمة بحقهم .

و قال إن اتحاد الغرف الخليجية  على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...