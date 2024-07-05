استقالة متوقعة لرئيس وزراء بريطانيا مع فوز حزب العمال بغالبية تنهي 14 عاما من حكم المحافظين

يتوقع أن يستقيل صباح اليوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع تأكيد تقارير صحفية لنتائج الانتخابات البريطانية موثقة فوزا ساحقا لحزب العمال ينهي 14 عامًا من حكم المحافظين الذي يتولى السلطة منذ عام 2010.

وأشارت واشنطن بوست إلى فوز كير ستارمر وحزب العمال بانتخابات ساحقة في بريطانيا يوم الخميس، وفقًا لاستطلاعات الرأي، ليفووز كير ستارمر وحزب العمال في الانتخابات، وفقًا لاستطلاعات الرأي، وسيتم تشكيل حكومة جديدة يهيمن عليها يسار الوسط. واتسمت هذه انتخابات بأجواء الغضب لدى الناخبين أكثر من خطط السياسة، وقد عبر الناخبون عن إحباطهم من المحافظين الحاليين واستعدادهم للمخاطرة بـ “حزب العمال المتغير”، كما يسميه ستارمر، والمُطهر من عناصره اليسارية المتشددة وخطابه الاشتراكي.

النتيجة ستمنح حزب العمال أغلبية بفارق 170 مقعدا، وتسدل الستار على عهد مضطرب من حكم المحافظين الذي شهد تخبطا كبيرا من قيادات مثل بوريس جونسون الذي تورط بقضايا فساد وادعاءات أحبطت البريطانيين في وقت تراجع فيه النموّ الاقتصادي، ووصلت القيمة الفعلية للرواتب والأجور إلى أقل مستوياتها منذ 50 عاماً.

كما يعاني البريطانيون من ضخامة العبء الضريبي الذي وصل إلى مستوى قياسي لم يسجَّل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1945). ووصل ربع البريطانيين على الأقل، إلى مستوى أقل من خطّ الفقر، كما تجاوز الدين الحكومي أعلى مستوياته – منذ 60 عاماً – نسبةً إلى الناتج المحلّي. وتتفكك أيضا البنية التحتية والخدمات العامة وفي المقابل تتضاعف أسعار إيجارات المساكن، وتسيطر معايير طبقيّة على مقاعد التعليم والوظائف.

قاد كير ستارمر حزب العمال إلى فوز ساحق وسيتولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خلفًا لـ سوناك. ومع إعلان جميع النتائج تقريبًا، من المتوقع أن يشكل حزب العمال الحكومة المقبلة بأغلبية 170 صوتًا. وحصل اختراق كان متوقعا وهو وصول جيريمي كوربن المطرود من «حزب العمل»، وزعيم «حزب العمال» والديبلوماسي كريغ موراي، إلى عضوية المجلس لكن ذلك لن يبدل الكثير من القضايا الأساسية التي ستظل بيد حزب العمل الذي تعهد بالمحافظة على الأوضاع كما هي دون أي برنامج سياسي واضح.