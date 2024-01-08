استقالة رئيسة وزراء فرنسا

تقدّمت إليزابيت بورن باستقالتها من منصبها كرئيسة لمجلس الوزراء في فرنسا إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي قرر بدوره بقبول الاستقالة.

وأشار بيان صادر عن الإليزيه إلى أن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت بورن قد عينت رئيسة للحكومة خلفاً لجان كاستيكس في 16 أيار/مايو 2022، لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاماً.

وسبق لبورن أن تولت مسؤوليات عدة، حيث كانت رئيسة مكتب ديوان وزيرة البيئة السابقة سيغولان روايل سنتي 2014 و2015. كما عملت كذلك لدى ليونال جوسبان خلال التسعينات، عندما كانت وزيرة لعملية الانتقال البيئي من تموز/يوليو 2019 حتى تموز/يوليو 2020، أي بعد استقالة فرانسوا روجي، وقبل تسمية باربارا بومبيلي. وهي حاصلة على شهادة الهندسة للجسور والطرقات.

وتعد بورن ثاني إمرأة في تاريخ فرنسا شغلت منصب رئاسة الحكومة، بعد إديث كريسون التي تولت المهمة في الفترة بين عامي 1991-1992 خلال رئاسة فرانسوا ميتران (1981 – 1995).

وتأتي الإستقالة في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في كانون الأول/ديسمبر الماضي من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.