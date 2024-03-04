تجاوز التوقعات.. ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 67%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 67.07% في فبراير 2024، بالمقارنة مع 64.86% في يناير.

وبحسب البيانات فإن معدل التضخم تجاوز التوقعات، ليواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية وسط زيادات قوية في أسعار الغذاء والفنادق والتعليم.

ونقلت بلومبرغ عن وزير المالية محمد شيمشك، قوله إن التضخم سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب التأثيرات الأساسية والأثر المتأخر لرفع أسعار الفائدة، لكنه سينخفض في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو، لكنه أوقف الآن دورة التشديد مؤقتًا قائلاً إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% كافٍ لخفض التضخم.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين احتمالا متزايدا لمزيد من التشديد في وقت ما بعد الانتخابات المحلية على مستوى البلاد في 31 مارس، نظرا لضغط الأسعار والطلب المحلي القوي.

وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، ليام بيتش، إن ضغوط الأسعار الأساسية ستستمر في التصاعد، متوقعا استئناف دورة تشديد البنك المركزي في الأشهر المقبلة.

ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير قبل أن ينخفض إلى 42.7% بحلول نهاية عام 2024 .

وقال شيمشك: “كان التضخم مرتفعا في يناير بسبب تأثيرات مؤقتة، ولكن اعتبارًا من شهر مارس، سيعود التضخم إلى اتجاهه. وسيصبح متماشيا مع مسارنا لخفض التضخم.”

تراجع الليرة

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 6% هذا العام بعد انخفاضها بنحو 37% في عام 2023، مما أدى إلى زيادة أسعار الواردات. وكان أضعف قليلاً عند 31.4205 مقابل الدولار بعد البيانات.

وقادت المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار في فبراير، حيث ارتفعت بنسبة 94.5%، تلتها زيادة بنسبة 91.8% في أسعار التعليم. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل بنسبة 71.1%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع بنسبة 3.74% على أساس شهري في فبراير مقابل زيادة سنوية قدرها 47.29%.