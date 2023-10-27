انتخاب ملك جديد لماليزيا

قام مجلس السلاطين والملوك الماليزي بتعيين سلطان جوهر، السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، ليصبح الملك الـ 17 للبلاد اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء “برناما” الرسمية.

وذكر حامل الأختام الملكي في بيان أنه سيتم تنصيب السلطان إبراهيم رسميا ملكا للبلاد في 31 يناير 2024، ليحل محل سلفه السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وتحكم ماليزيا ملكية دستورية من نوع غير معتاد، يتناوب فيها منصب الملك – كل خمس سنوات – تسعة حكام تقليديون هم سلاطين تسع ولايات.

كيف ينتخب الملك الجديد؟

يعطى السلاطين التسعة ورقة اقتراع فيها اسم واحد، هو اسم سلطان الولاية التي عليها الدور. ويقدم كل منهم رأيه دون أن يستخدم اسمه، في مدى صلاحية السلطان للمنصب.

وينبغي للملك الجديد أن يحصل على أغلبية خمسة أصوات ليتولى العرش. وإن لم يتمكن من ذلك، أو رفض المنصب، تعاد عملية الانتخاب مرة أخرى، ويكتب في أوراق الاقتراع اسم سلطان الولاية التالية التي عليها الدور.

وحتى يضمن السلاطين السرية يعطى الحكام أوراق اقتراع غير مرقمة، ويستخدمون الأقلام نفسها والحبر نفسه.

وتحكم ماليزيا ملكية دستورية من نوع غير معتاد، يتناوب فيها منصب الملك – كل خمس سنوات – تسعة حكام تقليديون هم سلاطين تسع ولايات.