إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لاختيار خلفًا لرئيسي

انطلقت في إيران اليوم الخميس عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في نهاية حزيران/يونيو المقبل، لاختيار خلف للرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث مروحية مؤخرًا.

ووفقًا لما أعلنته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، فإن عملية تسجيل المرشحين ستستمر لمدة خمسة أيام.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ربيع 2025، لكن وفاة رئيسي في 19 أيار/مايو في شمال شرق البلاد مع سبعة من مرافقيه، بما في ذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أدت إلى تقديم موعد الانتخابات إلى 28 حزيران/يونيو.

وبحسب القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 و75 عامًا، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، وليس من الضروري أن يكونوا رجال دين.

وذكرت التقارير أن النائب الإصلاحي السابق مصطفى كافاكيبيان والنائب المحافظ الحالي محمد رضا صباغيان قدما ترشيحهما.

وستتم مراجعة الترشيحات بحلول 11 حزيران/يونيو من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، ومسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية.

في عام 2021، أبطل المجلس ترشح العديد من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة، مما سمح لإبراهيم رئيسي المحافظ المتشدد بالفوز بسهولة من الجولة الأولى.

ومع ذلك، فإن ضعف التنافس أدى إلى امتناع العديد من الناخبين عن التصويت، مما أسفر عن نسبة مشاركة بلغت 49% فقط، وهي أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.فريق التحرير