مصر وتركيا بين أكبر المستوردين.. أوروبا تصدر 32 مليون طن من النفايات

كشف مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” عن أن الاتحاد الأوروبي صدر نحو 32.1 مليون طن من النفايات إلى دول خارج الكتلة خلال عام 2022.

ويُمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفًا عن 33.0 مليون طن من صادرات النفايات إلى هذه البلدان خلال عام 2021.

تركيا الوجهة الرئيسية لنفايات الاتحاد الأوروبي

تُعد تركيا الوجهة الرئيسية لنفايات الاتحاد الأوروبي، حيث استقبلت 12.4 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل 39% من إجمالي صادرات النفايات.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بحوالي 3.5 ملايين طن، تليها المملكة المتحدة وسويسرا بـ 2.0 و1.6 مليون طن على التوالي.

واحتلت مصر المركز السادس في قائمة الدول المستوردة لنفايات الاتحاد الأوروبي، حيث استوردت 1.6 مليون طن في عام 2022.

ويشكل الحديد والصلب أكثر من نصف صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات، حيث بلغت صادراته 17.8 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل 55% من إجمالي صادرات النفايات من الاتحاد.

وكانت تركيا الوجهة الرئيسية لهذه النفايات، حيث استقبلت 10.7 ملايين طن، أي ما يقرب من ثلثي (60%) إجمالي نفايات المعادن الحديدية المصدرة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم تصدير كميات كبيرة من النفايات الورقية من الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث بلغت 4.9 ملايين طن أو 15% من إجمالي صادرات النفايات.

وكانت الوجهة الرئيسية للنفايات الورقية هي الهند، حيث استقبلت 30% من إجمالي صادرات النفايات الورقية.

ومن ناحية الاستيراد، تلقى الاتحاد الأوروبي 4.2 ملايين طن من المعادن الحديدية (22% من إجمالي واردات النفايات) و2.4 مليون طن من الورق (13% من إجمالي واردات النفايات).

وكانت أكبر كميات هذه النفايات قادمة من المملكة المتحدة، حيث بلغت 1.3 طن أو 33% من إجمالي نفايات المعادن الحديدية و1.2 طن أو 49% من إجمالي واردات النفايات الورقية.