أميركا سلحت إسرائيل بـ100 مليار دولار خلال 71 عاماً

كشف تقرير لنشرة “غلوبس” الإسرائيلية، أن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل بين عامي 1948 و2019 فاقت 100 مليار دولار.

وأوضح ساسون حداد، الذي شغل منصب المستشار المالي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين أعوام (2014-2017)، في مقال بهذا الخصوص، أن إسرائيل تلقت أكبر مساعدات خارجية تراكمية قدمتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الفترة ما بين قيام إسرائيل عام 1948 وحتى عام 2019، بلغت المساعدات نحو 135 مليار دولار، منها 100 مليار دولار مساعدات عسكرية. وحتى عام 1973، كانت المساعدات تشمل القروض، ولكن منذ عام 1984 أصبحت على شكل منح فقط.

ومنذ عام 1999، أصبحت المساعدات الاقتصادية راسخة في اتفاقيات استمرت لعقد من الزمن، وتم تخفيض المساعدات المدنية تدريجياً ثم تم إلغاؤها.

وحسب التقرير، فإنه في عام 2016، تم التوقيع على أحدث اتفاقية تبلغ قيمتها نحو 38 مليار دولار للعقد الجاري (2019-2028)، وهي أعلى من الاتفاقيات السابقة. وتبلغ قيمة منحة المساعدات السنوية لإسرائيل 3.3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار إضافية لتمويل برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي الإسرائيلي، مع قيام إسرائيل باستثمار مبلغ مماثل.