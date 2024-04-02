خطوة أخرى لـ”أكوا باور” نحو إنشاء مزرعة رياح في أوزبكستان

وقعت شركة “أكوا باور” (ACWA Power) العملاقة للطاقة المتجددة، اتفاقية شراء طاقة بقيمة 985 مليون ريال سعودي (حوالي 262.7 مليون دولار أمريكي) مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لتطوير مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط تعرف باسم نوكوس.

وقالت “أكوا باور“، في إفصاح لتداول، إنها ستقوم أيضًا ببناء منشأة لنظام تخزين طاقة البطاريات. ولم تقدم الشركة جدولًا زمنيًا للمشروع.

اتفاقية “أكوا باور” مع الشبكة الكهربائية في أوزبكستان

ووفق الاتفاق الذي وقعته “أكوا باور”، ستقوم شركة أكوا ببناء المصنع بموجب نموذج البناء والتملك والتشغيل والتحويل بموجب عقد مدته 25 عامًا.

ولا يزال المشروع في مرحلة التطوير وقد يتغير إجمالي قيمة الاستثمار عند وصوله إلى الإغلاق المالي.

ويجب أن تصل الإيرادات إلى البيان المالي لشركة “أكوا باور”، في النصف الأول من عام 2026.

ما هي اتفاقيات شراء الطاقة؟

اتفاقيات شراء الطاقة قد تكون الحل الأمثل للشركات التي تتطلع للتحول إلى الطاقة الشمسية، خاصة وأن التكاليف الأولية المرتفعة الخاصة بها تجعل التحول إلى طاقة صديقة للبيئة أمرا صعبا بالنسبة للشركات في أفضل الأوقات.

واتفاقيات شراء الطاقة، هي عقود طاقة طويلة الأجل، يوافق بموجبها المشتري على شراء الطاقة المولدة من مصادر متجددة التي يملكها ويشغلها مورد الطاقة المحلي.

ويلتزم العملاء في تلك الدولة بشراء الطاقة على مدى فترة زمنية طويلة – تصل أحيانا إلى 30 عاما، بسعر تنافسي أقل مما يدفعونه مقابل الكهرباء من خلال الشبكة القومية.

مشروعات “أكوا باور” في أوزبكستان

ووقعت “أكوا باور”، اتفاقيات تمويل بقيمة 120 مليون دولار في مايو لإنشاء مزرعة رياح كاراتاو بقدرة 100 ميجاوات، والتي كانت تعرف سابقًا باسم مشروع نوكوس لطاقة الرياح.

وستكون الشبكة الوطنية في أوزبكستان المشتري الوحيد للكهرباء من المزرعة بموجب عقد مدته 25 عامًا، وهو الأول بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام، والخاص في البلاد.

وتتمتع “ACWA Power”، بموطئ قدم كبير في البلاد، فقد ضخت الشركة حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان حتى الآن.

ومن المقرر أن تنتج هذه المشاريع حوالي 25 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يخفض الانبعاثات بمقدار 3 ملايين طن.

ووقعت “ACWA Power”، ثلاث اتفاقيات لشراء طاقة بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار العام الماضي مع شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في البلاد لمشاريع طاقة شمسية بسعة 1.4 غيغاواط، وثلاث وحدات BESS بسعة إجمالية 1.5 جيجاوات في الساعة.

كما وقعت اتفاقيات شراء واستثمار في الطاقة العام الماضي مع شركة NEGU لإنشاء مزرعة لطاقة الرياح بقدرة 1.5 غيغاواط – والتي من المقرر أن تكون الأكبر في آسيا الوسطى.

ومن المقرر أيضًا تطوير مصنع للهيدروجين الأخضر، ومشروع تجريبي للأمونيا الخضراء في أوزبكستان، وهو الأول من نوعه في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

ووقعت السعودية، وأوزبكستان اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر، ستستثمر فيها المملكة في كل شيء بدءًا من الطاقة والزراعة والكيمياء وتكنولوجيا المعلومات إلى الأدوية والبنية التحتية.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون مشروعًا تجريبيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تنفذه شركة “ACWA Power”، في منطقة طشقند.