أكوا باور تبني محطة طاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط في كازاخستان

ستقوم شركة “أكوا باور” (ACWA Power)، ببناء مزرعة طاقة رياح بقدرة 1 غيغاواط في منطقة زيتيسو في كازاخستان، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الكازاخستانية.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يزور الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لبحث آفاق التعاون، ولم يتم الكشف عن قيمة الاستثمار.

أكوا باور تقود تحالف لبناء مزرعة طاقة رياح

بموجب الاتفاقية، تقود شركة “أكوا باور“، العملاقة للطاقة المتجددة اتحادًا لإنشاء مشروع طاقة الرياح المخطط له، وفقًا لموقع Renewables Now.

وسيساعد المشروع كازاخستان، على تحقيق هدف 50٪ لتوفير احتياجات الطاقة من موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن يبدأ البناء في صيف عام 2025.

ويأتي المشروع، في إطار اتفاقية تعاون تنفيذية وقعتها وزارة الطاقة السعودية، ونظيرتها الكازاخية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وبموجب مذكرة التفاهم، حول التعاون في مجال الطاقة الموقعة في يونيو 2023، يستهدف برنامج التعاون تعزيز أمن الطاقة، ومعالجة آثار تغير المناخ في كلا البلدين من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات تخزين، وإنتاج الطاقة الخضراء.

مشاريع أخرى لمحطات طاقة الرياح في كازاخستان

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، مرسومًا بشأن تطوير محطتين لطاقة الرياح من قبل شركة “أكوا باور” في البلاد.

وسيتم بناء أول محطة بقدرة 500 ميغاواط في جمهورية كاراكالباكستان، بينما سيتم إنشاء المحطة الأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة جدوفان في بخارى.