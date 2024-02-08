ثروة أفريقيا المنسية.. هل تستطيع القارة السمراء “تحويل العالم”؟

تمتد أفريقيا، ثاني أكبر قارة في العالم، على مساحة تزيد عن 30 مليون كيلومتر مربع، وهي ليست موطنا لأكبر صحراء في العالم فحسب، بل أيضا ثاني أكبر غابة استوائية مطيرة، ويعيش فيها 1.4 مليار شخص.

خريطة الكثافة السكانية في القارة، مثال رئيسي على كيفية تجمع البشر بالقرب من المياه العذبة وحول حواف العوائق الطبيعية.

وفقا لبيانات شبكة سكان العالم التي أنشأها مركز الشبكة الدولية لمعلومات علوم الأرض (CIESIN)، تعد نيجيريا، ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، هي الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يعيش أكثر من 220 مليون شخص في هذا البلد المتنوع الواقع في غرب أفريقيا والذي يضم 250 مجموعة عرقية تتحدث أكثر من 500 لغة مختلفة.

وبحلول عام 2100، تشير التقديرات إلى أن عدد سكان نيجيريا قد يصل إلى أكثر من 3 أضعاف حجمهم الحالي، أي ما يقرب من 800 مليون نسمة، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

تعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان. وعلى النقيض من نيجيريا التي تضم ما يقرب من 20 مدينة يسكنها ما لا يقل عن نصف مليون نسمة، يعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكان إثيوبيا البالغ عددهم 127 مليون نسمة في مجتمعات ريفية.

وفي المرتبة الثالثة، تعد مصر (112 مليون نسمة) الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تدخل في المراكز الخمسة الأولى من حيث عدد السكان.

وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع (102 مليون)، تليها تنزانيا (67 مليون) في المركز الخامس.

في عام 1900، كانت أفريقيا تمثل 9% من سكان العالم، حاليا تبلغ حصتها ما يقرب من 18%.

بحلول عام 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يعيش واحد من كل 4 أشخاص في العالم في أفريقيا، ويقول إن التحول الديموغرافي في القارة لديه القدرة على “تحويل العالم”.

وستساهم البلدان الأفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، ومصر) بنصيب الأسد في هذا النمو بطبيعة الحال، ولكن داخل القارة، تشهد بلدان أخرى أيضا نموا سكانيا سريعا نسبيا.

وفي جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، ينمو عدد السكان بنحو 5% كل عام. وفي الوقت نفسه، ينمو سكان منطقة جنوب الصحراء الكبرى بنصف هذا المعدل. وبصرف النظر عن ارتفاع معدل الخصوبة، تشهد البلاد أيضا تدفقا للاجئين من مناطق النزاع في السودان المجاور.

وفي حين لا توجد دولة أفريقية أخرى تضاهي النمو السكاني في جنوب السودان، فإن العديد من الاقتصادات الأفقر في أفريقيا تسجل أيضا زيادة سكانية سنوية تزيد عن 3% بما في ذلك النيجر وبوروندي وتشاد.

المدن الأفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان

ويعيش حوالي نصف أفريقيا في المناطق الحضرية، وهو أقل من المتوسط ​​العالمي البالغ 57%. وتمثل المدن العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة مجتمعة حوالي 115 مليون شخص، أي أكثر من 1.5 مرة من إجمالي سكان المملكة المتحدة.

العاصمة المصرية، القاهرة، التي بنيت على ضفاف نهر النيل، هي موطن لأكثر من 22 مليون نسمة، وتصنف كأكبر مدينة في أفريقيا. ظلت هذه المدينة الصاخبة بمثابة ملتقى تجاري مهم بين القارات لأكثر من 1400 عام.

وفي الجنوب، عبر الصحراء الكبرى، وبالقرب من شواطئ المحيط الأطلسي، يبلغ عدد سكان العاصمة السابقة لنيجيريا لاغوس ما يزيد قليلاً عن 21 مليون نسمة.

وتحتل كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، المرتبة الثالثة بعدد سكان يبلغ نحو 15 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تصبح رابع أكبر مدينة في العالم بعدد سكان يبلغ 35 مليون نسمة، بحلول عام 2050.

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (15 مليون)، ولواندا، أنغولا (9 ملايين) تتصدر المدن الأفريقية الخمس الأكثر اكتظاظا بالسكان.