تشتهر بعض المدن بأبراجها العالية، فمثلا دبي عروس الشرق الأوسط يميزها برج خليفة، فما هي أطول أبراج في العالم؟

بعض أبراج المدن العالمية تعتبر من العجائب المعمارية الحديثة، فهي تمثل الهندسة المعمارية والتكنولوجية في أعلى مستوياتها.

تتميز هذه الأبراج بارتفاعاتها الشاهقة وتصاميمها الفريدة التي تتحدى الجاذبية، وفي التقرير التالي نلقي نظرة على أطول 10 أبراج في العالم.

قائمة تضم 10 أبراج من أطول أبراج في العالم

برج خليفة (الإمارات العربية المتحدة) من أطول 10 أبراج في العالم

أعلى برج في العالم بارتفاع يصل إلى 828 مترًا، ويقدم إطلالة ساحرة على مدينة دبي، ويشتهر بتصميمه الفريد الذي يدمج العناصر التقليدية والحديثة.

برج شانغهاي (الصين) من من أطول 10 أبراج في العالم

يعتبر أكبر برج في الصين ويمتد إلى ارتفاع 632 مترًا، ويتميز بتصميمه المبتكر ويُعد معلمًا مهمًا في سماء مدينة شانغهاي المزدحمة.

برج الساعة الملكى (السعودية) من أطول أبراج في العالم

يتواجد في مكة المكرمة، ويعد ثالث أطول برج في العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 601 مترًا، ويتألف من 95 طابقًا، ويُعَدُ ناطحة سحابٍ ضخمة تقع في مدينة مكة المكرمة وتطل على المسجد الحرام.

برج بينج آن المالي (الصين) من أطول أبراج في العالم

أحد أبرز المعالم التجارية في الصين، ويبلغ ارتفاعه 599 مترًا، ويتوفر فيه العديد من المرافق الفاخرة والمكاتب.

برج لوت العالمي Lotte World Tower (كوريا الجنوبية) من أطول أبراج في العالم

يقع في مدينة سيول الكورية ويصل ارتفاعه إلى نحو 555 مترًا، ويعد من أهم المعالم السياحية في المدينة ويحتوي على مطاعم وفنادق راقية.

برج مركز التجارة العالمي 1 (نيويورك) من أطول أبراج في العالم

يقع في مدينة نيويورك في نفس الموقع الذي انهار فيه برجي التجارة العالمي في هجمات 11 سبتمبر 2001، ويبلغ ارتفاعه 541 مترًا، ويُعد مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في المنطقة ويتميز بتصميم عصري يجمع بين المكاتب والفنادق.

برج تيانجين سي تي إف التجاري (الصين) من أطول أبراج في العالم

يوجد برج تيانجين سي تي إف التجاري في مدينة تيانجين ويبلغ ارتفاعه 530 مترًا، ويمتاز بتصميمه الجريء والمتطور ويحتوي على مكاتب وشقق سكنية فاخرة.

مركز غوانزو تشو تاي فوك المالي (الصين) من أطول أبراج في العالم

يقع برج غوانزو تشو تاي فوك المالي في مدينة غوانزو الصينية ويصل ارتفاعه إلى 530 مترًا، ويشتهر بتصميمه العصري ويعد وجهة رئيسية للشركات العالمية والمحلية.

برج سيتيك (الصين) من أطول أبراج في العالم

برج ضخم بارتفاع 527.7 مترًا، يقع في مدينة بكين ويتمتع بتصميمه العصري وهو وجهة الشركات العالمية والمحلية بالعاصمة الصينية.

برج تايبيه 101 (تايوان) من أطول أبراج في العالم

بارتفاع 508 مترًا، يتميز بتصميمه الفريد، ويعد من أشهر المعالم السياحية في البلاد، ويحتضن العديد من المطاعم والعلامات التجارية والمكاتب والمتاجر.