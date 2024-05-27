أسماك متوحشة أجنبية تجتاح أنهار ماليزيا.. قصة مرعبة

تعرض أكثر من 80% من الأنهار في وادي كلانج بماليزيا لغزو واستيطان من جانب أسماك متوحشة أجنبية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انقراض الأسماك، والأحياء المائية المحلية في الأنهار.

وذكرت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية، أن من بين الأسماك الأجنبية التي تغزو العديد من الأنهار في ماليزيا، أسماك متوحشة، مثل البلطي الأسود، وسمك السلور الماص، وسمك السلور الأفريقي، والكارب الجاوي، وأسماك اليجور.

أسماك متوحشة أجنبية.. السبب في اختفاء الأسماك المحلية

وقد تسبب هذا في اختفاء بيئة الأسماك المحلية تقريبا، وأصبح من الصعب اكتشافها بسبب الطبيعة المفترسة للأسماك الأجنبية.

وقال المدير العام لإدارة مصايد الأسماك، داتوك عدنان حسين، إن الوضع كان أكثر خطورة في سونجاي كويوه، بوكيت جليل، حيث يتكون 99% من الأسماك من الأسماك الأجنبية.

وقال إنه في عملية أجريت في أقل من ساعتين، تم اصطياد 600 سمكة أجنبية من قبل أكثر من 200 من أفراد المجتمع والوكالات.

وتابع:” نعم لم يتم صيد أي سمكة محلية.. إذا كان هناك أي سمكة، فقد تكون واحدة أو اثنتين فقط.. هذا ليس جيدًا للنظام البيئي، وتقع على عاتق الجميع مسؤولية تقليل عدد الأسماك الأجنبية”.

كيف يتم تحقيق التوازن في نظام ماليزيا البيئي؟

وأضاف المدير العام لإدارة مصايد الأسماك بماليزيا :” إن إطلاق الأسماك الأجنبية في النظام البيئي، سواء عن قصد أم بغير قصد، لن يساعد في زيادة التنوع البيولوجي لأسماكنا المحلية.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج لصيد الأسماك الأجنبية مع المجتمع في سونجاي كويوه، قائلا “لذا فإن الجهود المبذولة لاصطياد الأسماك الأجنبية تهدف إلى تحقيق التوازن في نظامنا البيئي لتمكين مياهنا من استيعاب الأسماك المحلية مرة أخرى”.

وإلى جانب الأنهار في وادي كلانج، تلقت إدارة مصائد الأسماك أيضًا تقارير عن وجود أسماك أجنبية في سونجاي بيراك، وسونجاي باهانج، ومع ذلك، فإن الوضع ليس حرجًا كما هو الحال في سونجاي كويوه، ولا يزال الوضع تحت السيطرة.

ولهذا السبب، قامت الإدارة بتحسين اللوائح لتشمل أنواعًا معينة من الأسماك الأجنبية باعتبارها محظورة إدخالها إلى البلاد.