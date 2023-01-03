بطولة كأس الخليج العربي .. تنافس وإثارة كروية لأكثر من نصف قرن

تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين “خليجي 25” الجمعة القادم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الثاني/ يناير الجاري، والتي تستضيفها مدينة البصرة في العراق، بمشاركة 8 منتخبات .

وستنطلق منافسات البطولة بمباراة الافتتاح التي ستجمع المستضيف المنتخب العراقي بنظيره المنتخب العماني على إستاد البصرة الدولي.

وقد أوقعت قرعة البطولة منتخبات السعودية، والعراق، وعمان، واليمن، في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت .

ويعود تاريخ بطولة كأس الخليج العربي والذي وضع فكرتها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، حيث قام بعرض الفكرة وفد من اتحاد كرة القدم بدولة البحرين برئاسة الشيخ محمد بن خليفة على رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” وذلك عام 1970، حيث أقيمت النسخة الأولى من دورة كأس الخليج لكرة القدم الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين بمشاركة أربعة منتخبات هي البحرين، وقطر، والكويت، والسعودية، وتوج بها المنتخب الكويتي كأول بطل للبطولة .

وتقام بطولة كأس الخليج كل عامين حسب نظام البطولة، حيث ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى خمسة منتخبات وذلك في البطولة الثانية 1972، ثم زادت عدد المنتخبات إلى ستة منتخبات في النسخة الثالثة من البطولة وذلك عام 1974، ثم إلى سبعة منتخبات في نسخة البطولة المقامة عام 1976، واستمر تطوير بطولة كأس الخليج حتى وصل عدد المنتخبات المشاركة إلى ثمانية منتخبات في بطولة خليجي 2004 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وأصبحت البطولة تقام بنظام صعود أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي ومن ثم التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين .

ويُعد المنتخب الكويتي أكثر المنتخبات المتوجة بهذه البطولة بواقع 10 بطولات وكانت خلال أعوام ( 1970، 1972، 1974، 1976 ، 1982، 1986 ، 1990، 1996، 1998، 2010 )، ووصيفاً للبطولة مرةً واحدة، يليه المنتخب السعودي والذي يملك 3 بطولات كانت خلال أعوام (1994، 2002، 2003) ويعد أكثر منتخب وصيفاً للبطولة بواقع 7 مرات، بينما حقق المنتخب القطري البطولة أعوام ( 1992،2004، 2014 ) وحقق الوصافة أربع مرات .

بينما يمتلك المنتخب العراقي في سجل بطولاته 3 نسخ كانت خلال أعوام ( 1979، 1984،1988 ) ووصيفاً للبطولة لمرتين، فيما حقق المنتخب الإماراتي البطولة مرتين خلال عامي ( 2007 ،2013 ) وفي الوصافة أربع مرات، بينما حقق المنتخب العماني البطولة مرتين خلال عامي ( 2009، 2017 ) إضافة إلى تحقيقه الوصافة للبطولة مرتين، كما حقق المنتخب البحريني البطولة مرةً واحده عام 2019 وكان وصيفاً بواقع أربع مرات .

فيما يعد لاعب المنتخب الكويتي جاسم يعقوب أفضل هدافي البطولة بعدد 18 هدفاً ، يليه لاعبي المنتخب السعودي ماجد عبدالله والمنتخب العراقي حسين سعيد بواقع 17 هدفاً، ولاعبي المنتخب الكويتي جاسم الهويدي وفيصل الدخيل بعدد 14 هدفاً .