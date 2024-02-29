32 مرضا تسببها الأطعمة المصنعة ومطالبة باعتبارها مسبب للإدمان مثل تدخين التبغ

كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة معالجة يتسبب بـ32 من الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة بما فيها السرطان وارتفاع ضغط الدم والربو والسكري، فيما طالب خبراء بمنع هذه الأغذية واعتبارها مسببة للإدمان مثل تدخين التبغ والسجائر بحسب افتتاحية مصاحبة للدراسة، نُشرت أيضًا في المجلة الطبية البريطانية.

وأشار خبراء صحة إلى هذه الأغذية وأنها يمكن أن تستوفي معايير تصنيفها على أنها مواد مسببة للإدمان باستخدام المعايير المحددة لمنتجات التبغ.

قد تكون القدرة الإدمانية لهذه الأطعمة عاملاً رئيسياً يساهم في ارتفاع تكاليف الصحة العامة المرتبطة بالبيئة الغذائية التي تهيمن عليها هذه الأغذية الرخيصة والتي يسهل الوصول إليها والتي يتم تسويقها بكثافة.

وجدت دراسة اعتمدت على 45 تحليلاً مختلفًا بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين مشارك أن استهلاك الأطعمة المعالجة يتسبب بمضاعفات صحية ذلك خطر السرطان وارتفاع ضغط الدم والقلق والربو والسكري من النوع الثاني.

ووجدت الدراسة أدلة على أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%، وزيادة خطر القلق والاضطرابات العقلية الشائعة بنسبة 50%.

وجاءت معطيات الدراسة من مجموعة من المصادر بما في ذلك الاستبيانات وسؤال الأشخاص عما أكلوه خلال الـ 24 ساعة الماضية. تم تصنيف كل صلة بين الأمراض والحالة الصحية، ودعا الباحثون من جامعة ديكين في أستراليا، الذين أجروا الدراسة، إلى “بحث عملي عاجل وإجراءات الصحة العامة” لخفض استهلاك عامة الناس لهذه الأطعمة.

يذكر أن بعض الباحثين انتقدوا الدراسة وشككوا أيضًا فيها بل اعتبروا أن بعض الادعاءات الواردة في الدراسة مربكة ومبالغ فيها.