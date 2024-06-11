تخضع الوجبات الغذائية التي تُقدم للحجاج منذ المراحل الأولى للسلسلة الغذائية حتى استهلاكها النهائي لمراقبة دقيقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان سلامتها.

حيث أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن الوجبات الغذائية التي تُقدم للحجاج تخضع لرقابة دقيقة منذ المراحل الأولى للسلسلة الغذائية حتى استهلاكها النهائي، بهدف ضمان سلامتها.

وجاء تأكيده خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية الثالثة لـ “ندوة الحج الكبرى” في نسختها الـ 48، التي انطلقت في مكة المكرمة بعنوان “مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج”.

وأوضح الدكتور الجضعي أن الهيئة قامت بعدة دراسات ميدانية خلال موسم الحج تركز على سلامة المواد الغذائية في المنشآت الغذائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والتي تقدم الوجبات الغذائية للحجاج.

وأضاف أن هذه الدراسات تهدف إلى رفع معدل الالتزام بالمعايير الصحية في تلك المنشآت، وزيادة الوعي بالصحة العامة لدى العاملين فيها، مما يعزز سلامة المنتجات والمواد الغذائية المستخدمة.

وأشار إلى أنه تم ضمان سلامة المنتجات والامتثال للمواصفات والمعايير من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة على المصانع والمستودعات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد دور الهيئة في توعية الحجاج بضرورة التعامل الصحيح مع الغذاء وسلامته بعدة لغات، من خلال أجنحتها التوعوية، بالإضافة إلى الدراسات الميدانية التي تنفذها خلال موسم الحج لمتابعة جودة وسلامة الأغذية.

وفيما يتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية التي يحملها الحجاج، أو يتم إدخالها عبر منافذ دخول الحجاج، أو مكاتب شؤون الحج، أوضح الدكتور الجضعي أنه يتم استقبال طلبات الإمداد إلكترونياً، ويتم التحقق من سلامتها وفقًا للأسس المتبعة في التدقيق على الإرساليات.

وأشار إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الحج والعمرة لتسهيل عملية استقبال الطلبات، مؤكدا توافر الأدوية بكميات كبيرة في المملكة.

بهذا أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها بضمان سلامة الوجبات الغذائية والمنتجات الطبية خلال موسم الحج، لضمان بيئة صحية وآمنة للحجاج خلال أداء مناسكهم.