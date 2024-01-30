نجاح أول عملية زرع شريحة في دماغ بشري

نجحت شركة “نورالينك” الناشئة التابعة للملياردير إيلون ماسك في إجراء أول عملية زرع شريحة في دماغ في مريض بشري، بما يسمح للبشر يوماً ما بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر بعقولهم.

وقال إيلون ماسك في منشور على منصة “إكس” X، (تويتر سابقاً)، إن أول مريض بشري تلقى عملية زرع شريحة في دماغ من شركته الناشئة، وهي خطوة مهمة إلى الأمام للشركة التي تهدف إلى السماح للبشر يوماً ما بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر بعقولهم.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

وقال ماسك إن المريض يتعافى بشكل جيد، وأضاف «تُظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد”.

وقال ماسك في منشور منفصل على «إكس» إن شريحة «نيورالينك» سيُطلق عليها اسم (تيليباثي).

وقال إن الشريحة ستمكن الإنسان من “التحكم في هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به، ومن خلالهما أي جهاز تقريباً، بمجرد التفكير”. وأضاف ماسك أن المستخدمين الأوليين للمنتج سيكونون أشخاصاً فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم. وكتب: “تخيل لو كان ستيفن هوكينج قادراً على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف”.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal. — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

وأفادت «نيورالينك» على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تُمكّن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

وواجهت «نيورالينك» دعوات للتدقيق في ما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت وكالة «رويترز» هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأمريكية في ما يتعلق بنقل المواد الخطرة.

وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في حزيران / يونيو الماضي.

وكان أربعة مشرعين طلبوا في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التحقيق في ما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ.