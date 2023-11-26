محمد بن راشد يعلن فوز هاني نجم بجائزة “نوابغ العرب” في الطب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز هاني نجم من المملكة العربية السعودية بجائزة ” نوابغ العرب” عن فئة الطب.

وجاء الفوز تقديراً لإسهامات ابن السعودية البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.

ماذا قال الشيخ محمد بن راشد عن فوز هاني نجم؟

كتب الشيخ محمد بن راشد عبر منصة “إكس” :”إننا أطلقنا قبل عام مبادرة “نوابغ العرب” بهدف تكريم العلماء العرب والاحتفاء بالعقول العربية وتحفيز المبدعين العرب في قطاعات كالطب والهندسة والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها، فكما يحتفى العالم بالعلماء في جائزة نوبل نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة لتكون نوبل العرب”.

وأضاف: “اليوم نعلن أول الفائزين في جائزة “نوابغ العرب” في مجال الطب وهو هاني نجم من المملكة العربية السعودية رئيس قسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة، والذي تخصص في الجراحة القلبية للأطفال والكبار واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية عبر ١٠ آلاف عملية قلب أجراها “.

وتابع: “كل التوفيق للدكتور هاني نجم ولجميع الأطباء العرب المتميزين الذين يسهمون في تطوير المعرفة الطبية، ويسهمون في تخفيف آلام البشر، ويبتكرون ويبدعون ويمهدون طرقاً جديدة لمن يأتي بعدهم”.

من هو هاني نجم؟

يعد نجم خبيراً في مجال جراحة القلب الخلقية، حيث أسهم في تصميم وتطوير صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، بشكل يواكب نمو الطفل مع مرور الأعوام، وهو ابتكار يجنّب آلاف الرضّع والأطفال صعوبات ومخاطر العمليات الجراحية المتتالية، إضافةً لمشاركته في أكثر من 10,000 عملية جراحية لحديثي الولادة والأطفال والبالغين المصابين بأمراض القلب وحالاتها المعقدة والحرجة.

ويرأس هاني نجم قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي جائزة “نوابغ العرب”؟

تحتفي جائزة “نوابغ العرب”، بألمع العقول المبدعة في العالم العربي وتسلط الضوء على إنجازاتها النوعية التي أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً ومؤثراً ومثمراً في 6 فئات هي الهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والعلوم الطبيعية، والأدب والفنون، وفقاً لوكالة الأنباء “واس”.