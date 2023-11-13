محاربة أعراض الشيخوخة على طريقة AEON

كيف يمكن الاستفادة من عيادة AEON في دبي كأسلوب شامل لمكافحة عملية الشيخوخة والحفاظ على الصحة من خلال التركيز على علاج الأسباب الجذرية بتكنولوجيا حديثة، والابتعاد عن الأساليب التقليدية القديمة؟

هل ترغب في تحسين صحتك ومظهرك العام والتغلب على أعراض الشيخوخة؟ عيادة AEON في دبي، تقدم مجموعة متنوعة من العلاجات المبتكرة التي تساعدك على تعزيز تجربتك وتحقيق حياة صحية أفضل.

وفقًا للدكتور جعفر خان، مؤسس العيادة، فإن الأطباء في الوقت الحاضر ما يزالون يركزون على معالجة الأعراض بدلاً من التركيز على حقيقة أن الشيخوخة يمكن أن تسبب بعض الأمراض الشائعة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

بحسب الدكتور خان، يمكن أن يكون تناول حبة دواء بانتظام هو السبيل لإسعاد الناس وللسيطرة على الأعراض التي يمكن تخفيفها إلى حد بعيد من خلال نهج شامل يركز على المسببات الرئيسة مثل الشيخوخة ويعالجها.

الدكتور خان هو جراح تجميل مشهور، وقد قضى أكثر من عقدين من الزمن يساعد الناس على تحسين مظهرهم والظهور على نحو أصغر سناً أو تحسين شكل أجسادهم. وقد دفعته هذه التجارب إلى التركيز على معالجة المشكلة الأساسية، وهي عملية الشيخوخة.

ويقول الدكتور خان في مقابلة مع “أريبيان بزنس” أنه استلهم كثيرًا من مؤيدي الطب الوظيفي والتجديدي الذين يعتبرون الشيخوخة مرضًا. ويشير إلى أنهم يدركون أن الشيخوخة غالبًا ما ترتبط بأعراض صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسرطان.

“يؤثر هذا أيضًا على شكلنا الخارجي، مما يدفعني للتفكير في كيف ستبدو رعاية الصحة في السنوات العشر القادمة ورغبتنا في العيش في عالم يخلو من التوتر والمشكلات الصحية.”

ثورة في الرعاية الصحية لمحاربة الشيخوخة

يعتقد الدكتور خان أن الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة يبدون بصحة أفضل. واستناداً إلى هذا الاعتقاد، قام بإنشاء عيادة AEON في فندق أتلانتس ذا رويال في دبي. يهدف الدكتور خان من خلال العيادة إلى معالجة مظاهر الشيخوخة الجسدية من خلال مجموعة متنوعة من العلاجات.

تُقدم عيادة AEON مجموعة شاملة من العلاجات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز الصحة ومكافحة علامات الشيخوخة. تشمل هذه العلاجات الإجراءات التجديدية مثل حقن الخلايا الجذعية وعلاج الإكسوسوم وتقنية PRP لتجديد شباب الجسم على مستوى الخلايا. تقدم العيادة أيضًا برامج متخصصة تركز على الحفاظ على الصحة من خلال التركيز على التغذية وإدارة الإجهاد والاستفادة من علاجات الليزر باستخدام الأساليب الشرقية والغربية المكملة لبعضها في المجال الطبي.

وفقًا للدكتور خان، للإنسان نوعين من العمر، الأول هو عمرنا الزمني، الذي لا يمكن تغييره، لأنه يعتمد على تاريخ الميلاد ولا يمكننا التحكم في الزمن. أما الثاني، فهو العمر البيولوجي، وهناك مقاييس محددة لهذا العمر نستخدمها لتحديد العمر بطريقة موضوعية. ومن بين تلك المقاييس تُذكر ميثلة الحمض النووي وطول التيلومير.

من خلال توظيف تقنيات تشخيصية متقدمة، يمكن لفريق الأطباء في عيادة AEON تحديد حالة صحة المرضى ومدى اهتمامهم بصحتهم. بعد هذه العملية، توفر برامج العيادة نهجًا مبتكرًا مثل العلاج بالأوزون واستخدام العلاج بالأكسجين أو ما يسمى بـ “Airpod O2 Therapy”، بالإضافة إلى تحليل صحة الجهاز الهضمي، بهدف التركيز على إمكانية تعامله مع الشيخوخة على مستوى الخلايا.

تم استخدام العلاج بالخلايا الجذعية منذ نحو 10 سنوات، وقد تم تطبيقه في المقام الأوّل من قبل الرياضيين. كما استخدم في مجال علاج العظام لتجديد الغضاريف وتقليل هشاشة العظام والتهابها، مما يسهم في تحسين الحركة وتخفيف الألم.

يقول الدكتور خان أن رحلتنا في معظم الحالات تتعلق بمكافحة عملية الشيخوخة، في أثناء النظر إلى قصص النجاح، نجد أن هناك أمورًا مثل فقدان الوزن، زيادة كتلة العضلات، زيادة مستويات الطاقة وتقليل استهلاك الكحول، وجميع هذه الأمور تؤدي إلى تحسين كبير في الصحة.

يعتبر العلاج بالضوء الأحمر من أحدث الطرق المتقدمة وغير الجراحية المتوفرة في عيادة AEON. يعتمد هذا العلاج على استخدام مستويات منخفضة من الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) لتحفيز وتجديد الخلايا الجذعية الموجودة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يسهم العلاج بالضوء الأحمر في تعافي الأنسجة وتخفيف الألم، وتعزيز علاج مجموعة متنوعة من إصابات وأمراض الأنسجة الرخوة.

يشير الدكتور خان إلى أن استخدام الضوء الأحمر يمكنه أن يكون علاجًا فعالًا للأمراض الجلدية، ويسهم في تخفيف الألم المزمن، وتعزيز التئام الإصابات، وغيرها من المشكلات، عن طريق تنشيط “خلايا البطارية” في الجسم.