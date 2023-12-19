مؤتمر برجيل لطب الأورام يركز على الحلول المنصفة لرعاية مرضى السرطان

عقدت برجيل القابضة المؤتمر العاشر لطب الأورام، في واشنطن بالشراكة مع مجلة فورين بوليسي، ومشاركة خبراء عالميين بارزين لمعالجة التحديات المعقدة لرعاية مرضى السرطان.

وأكد المشاركون في المؤتمر على الحاجة الملحة للعمل الدولي وتحقيق العدالة في الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة.

وسلطت الدكتورة كاثرين يونغ، المدير المساعد لسياسة ومشاركة Cancer Moonshot في البيت الأبيض، الضوء على أهمية التعاون والابتكار في تحقيق الهدف الطموح لـ Cancer Moonshot المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 50% في غضون 25 عامًا.

وشدد مايك كيلي، الرئيس المشارك لتجمع السرطان في الكونغرس الأميركي، على الدور الحاسم للكونغرس في دعم الأبحاث ورعاية المرضى، والدعوة إلى تمويل المعهد الوطني للسرطان ومعالجة تحديات الوصول إلى العلاجات والقدرة على تحمل التكاليف.

وذكّرت هانا آدامز، وهي طفلة ناجية من مرض السرطان، الجمهور بأن الفئة المدافعين الأكثر فعالية هم من يضعون الأطفال المصابين بالسرطان كلهم في نفس المستوى الإنساني.

وتناولت لجنة مستقبل رعاية مرضى السرطان إمكانات الذكاء الاصطناعي واعتبارات المساواة والوصول العالمي.

وأكدت الدكتورة دانييل بيترمان، أخصائية علاج الأورام بالإشعاع وباحثة الذكاء الاصطناعي في مستشفى برينغهام ومعهد دانا فاربر للسرطان، على قدرة الذكاء الاصطناعي على إضفاء الطابع الديمقراطي على الرعاية.

وشدد الدكتور جيسون هيب، كبير مسؤولي الابتكار الرقمي في Mayo Collaborative Services، على الحاجة إلى بيانات متنوعة لمجموعات ضمان العدالة والرعاية عالية الجودة للجميع.

وأوضح الدكتور أنشو جاين، كبير المسؤولين الطبيين في شركة آستر إنسايت، الحاجة إلى الوصول المتساوي للعلاج بين جميع أفراد المجتمع.

وسلطت فيليسيا غوروردو، المدير التنفيذي المناوب لمجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة، الضوء على التزام البنك الدولي بدمج الصحة الرقمية وإتاحتها في برامجه.

كما وركزت لجنة العدالة الصحية على الحلول العملية، حيث دعا مانان شاه، نائب رئيس قسم العدالة الصحية العالمية وشراكات السياسات في شركة بريستول مايرز سكويب، إلى النظر في المحددات الاجتماعية للصحة والعوامل التي تدفع المرضى إلى طلب الرعاية.

وأكد غاري أ. بوكرين، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الوطني لجودة الأقليات، على الحاجة إلى نماذج قابلة للتطوير للرعاية الجيدة في المجتمعات الضعيفة.

وسلط الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، الضوء على الفترة الحالية باعتبارها “لم تكن وقتًا أفضل لمعالجة السرطان” بسبب زيادة القدرة على الصمود والوعي الصحي بعد الوباء، وشدد على الحاجة إلى الشمول، وسد فجوات العدالة الصحية، وزيادة البيانات والتكنولوجيا والتدريب للتغلب على التحديات.

وشددت الدكتورة جولي جرالو، المدير الطبي ونائب الرئيس التنفيذي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري، على الشراكة مع المرضى والمدافعين للتغلب على العوائق.

وأكد الدكتور خوان بابلو أوريبي، المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومرفق التمويل العالمي في البنك الدولي، على عدم وجود حل واحد لفجوة التمويل العالمية.