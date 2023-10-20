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تقارير تزعم تأكيد الصحة الكندية بتسبب لقاح كورونا “فايزر” بالسرطان

الصحة الكندية لم تعلن تسبب لقاح كورونا “فايزر” بالسرطان- جرى نفي الخبر قبل شهور من وكالات الأنباء

فريق التحرير by فريق التحرير

لا صحة لمزاعم تم ترويجها بأن الأوساط الطبية تشهد جدلا واسعا بين العلماء فيما إذ كان ما يحتوي عليه لقاح فايزر كورونا من مكونات قد يتسبب في الإصابة بمرض السرطان بحسب أسوشيتد برس.

لكن لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن لقاحات كوفيد-19 تحتوي على DNA القرد ولا الفيروس المعروف باسم SV40، وفقًا لمسؤولي الصحة العامة والباحث الرئيسي في دراسة حديثة تم الاستشهاد بها في بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.


وتزعم تقارير أن وزارة الصحة الكندية أعلنت عن وجود تسلسل الحمض النووي لفيروس Simian Virus 40 (SV40) في لقاح فايزر لفيروس كورونا، والذي لم تكشف عنه الشركة المصنعة مسبقًا، حيث يقول بعض العلماء أن هذا الفيروس قد يسبب السرطان.


ويسوق التقرير بأن الوزارة أرسلت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Epoch Times: “تتوقع وزارة الصحة الكندية من الجهات الراعية تحديد أي تسلسلات الحمض النووي الوظيفية بيولوجيًا داخل البلازميد (مثل مُحسِّن SV40) في وقت التقديم”.



وتابعت : “على الرغم من تقديم تسلسل الحمض النووي الكامل لبلازميد فايزر في وقت التقديم الأولي، إلا أن الراعي لم يحدد تسلسل SV40 على وجه التحديد.”


الفيروسُ القِرْدِيُّ 40 هو فيروس تورامي من فيروسات الدنا يصيب القردة والإنسان حيث يتسبب بأورام لكن في معظم الأحيان يمر كعدوى كامنة.


الجدير بالذكر هناك جدل بين العلماء فيما يتعلق بأهمية وجود تسلسل الحمض النووي “Simian virus 40” في “لقاح فايزر لكورونا”، حيث يقول البعض أنها لديها القدرة على التسبب في السرطان، فيما قال آخرون إنها لا تشكل أي تهديد يذكر لأنها من مكونات الفيروس وليست كامل الفيروس ذاته.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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