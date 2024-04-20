تعرف على اللقاحات الإجبارية لأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن شروط اللقاحات الإجبارية للحجاج المحليين الذين ينوون أداء مناسك الحج في موسم الحج لعام 2024، وذلك ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة الحجاج ومنع انتشار الأمراض المعدية.



وأوضحت الوزارة أنه يجب على الحجاج المحليين تلقي وتوثيق ثلاثة لقاحات أساسية عبر تطبيق “صحتي” للحصول على تصريح الحج.



اللقاحات المطلوبة تشمل:

لقاح كوفيد-19 المطور.

لقاح الإنفلونزا الذي أُعطي خلال عام 1445 هـ.

لقاح الحمى الشوكية الذي أُعطي خلال الخمس سنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالتقديم لحجاج الداخل لتسجيل، أكدت الوزارة أنه لا يزال التقديم مستمراً حتى نهاية الفترة المحددة.



بينما نصحت الوزارة الحجاج القادمين من خارج المملكة، بضرورة الاطلاع على الاشتراطات الصحية المعمول بها عبر موقع وزارة الصحة السعودية قبل السفر.

وفي سياق آخر، كشفت الوزارة عن صلاحية تأشيرات العمرة، حيث أعلنت أن صلاحية التأشيرة تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وتنتهي في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، الموافق لـ 23 من مايو المقبل، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

يُذكر أن تأشيرة العمرة هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية للمستفيدين من خارج المملكة، وتُمكّنهم من تقديم طلب تأشيرة العمرة والتعرّف على تفاصيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

حياك الله،حفاظاً على صحتك وصحة ضيوف الرحمن،



التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -و يجب توثيقها في تطبيق صحتي – هي:

* جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور

* جرعة واحدة من لقاح الانفلونزا اعطيت خلال عام ١٤٤٥

* جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية اعطيت خلال… — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) April 18, 2024