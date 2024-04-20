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تعرف على اللقاحات الإجبارية لأداء فريضة الحج

أعلنت السعودية عن التدابير الصحية الضرورية المطلوبة للحجاج المشاركين في موسم الحج، بما في ذلك اللقاحات الواجب تلقيها قبل أداء فريضة الحج، إلى جانب تحديد مدة التسجيل المتاحة للحجاج المحليين والقادمين من خارج المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن شروط اللقاحات الإجبارية للحجاج المحليين الذين ينوون أداء مناسك الحج في موسم الحج لعام 2024، وذلك ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة الحجاج ومنع انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الحجاج المحليين تلقي وتوثيق ثلاثة لقاحات أساسية عبر تطبيق “صحتي” للحصول على تصريح الحج.

اللقاحات المطلوبة تشمل:
لقاح كوفيد-19 المطور.
لقاح الإنفلونزا الذي أُعطي خلال عام 1445 هـ.
لقاح الحمى الشوكية الذي أُعطي خلال الخمس سنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالتقديم لحجاج الداخل لتسجيل، أكدت الوزارة أنه لا يزال التقديم مستمراً حتى نهاية الفترة المحددة.

بينما نصحت الوزارة الحجاج القادمين من خارج المملكة، بضرورة الاطلاع على الاشتراطات الصحية المعمول بها عبر موقع وزارة الصحة السعودية قبل السفر.

السعودية تحدد موعداً جديداً لانتهاء صلاحية تأشيرة العمرة

وفي سياق آخر، كشفت الوزارة عن صلاحية تأشيرات العمرة، حيث أعلنت أن صلاحية التأشيرة تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وتنتهي في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، الموافق لـ 23 من مايو المقبل، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

يُذكر أن تأشيرة العمرة هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية للمستفيدين من خارج المملكة، وتُمكّنهم من تقديم طلب تأشيرة العمرة والتعرّف على تفاصيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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