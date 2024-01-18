في مواجهة التحديات الصحية المستجدة، أطلقت هيئة الصحة العامة “وقاية” تحذيرًا جديدًا حول أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، حيث أكدت الهيئة أن هذا الإجراء البسيط يعد خطوة حيوية للوقاية والحماية من العدوى بالأمراض التنفسية.



التحذير والدور الحيوي للكمامة:



وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أوضحت “وقاية” أن ارتداء الكمامة يلعب دورًا فعّالًا في تقليل انتقال العدوى وحماية الأفراد والمجتمع من انتشار الأمراض المعدية.

وشددت الهيئة على أهمية اتباع هذا الإجراء الوقائي، خاصة في ظل تسارع انتشار المتحور JN.1 محلياً.



وفي إحصائيات سابقة، كشفت الهيئة عن ارتفاع نسبة انتشار هذا المتحور بنسبة 36%، دون أن ترافقه زيادة في حالات التنويم في العناية المركزة. ورغم السرعة الكبيرة لانتشاره، أكدت “وقاية” أنه لا يوجد ما يثير القلق بشأن المتحور الجديد، مما يعزز الثقة في الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة تفشي الفيروس.



نداء الهيئة واستثمار في الصحة:



ودعت الهيئة الجمهور إلى اعتماد ارتداء الكمامة كجزء من السلوكيات الوقائية اليومية، خاصة عند زيارة الأماكن المزدحمة التي قد تكون بؤرًا محتملة لنقل العدوى.

وأكدت أن هذا الإجراء يعتبر استثمارًا في صحة الفرد والمجتمع، ويعكس التزام الجميع بالمساهمة في جهود مكافحة انتشار الأمراض المعدية.



هيئة “وقاية” نبهت إلى أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، مؤكدة أنها وسيلة فعّالة للوقاية والحماية من الأمراض التنفسية، وذلك وفقًا لإعلانها على منصة “إكس”.



وفي إطار الجهود المستمرة لمواجهة الأوضاع الصحية الراهنة، نظمت الهيئة حملات توعية وتوزيع كمامات في مختلف مناطق المدينة، مؤكدة على أهمية التزام الجميع بتعليمات الصحة.

وفي ختام تقريرها، أشارت “وقاية” إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الوقاية الفردية في التحكم في انتقال العدوى وضمان سلامة المجتمع.

لحمايتك، احرص على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة #هيئة_الصحة_العامة (#وقاية) pic.twitter.com/AD7538VV9U — هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) January 17, 2024