فريق التحرير by فريق التحرير

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كوفيد لم ينته.. 1700 حالة وفاة أسبوعية تحذر من استمرار الجائحة

انخفاض فعالية اللقاحات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

فريق التحرير by فريق التحرير
unsplash.com Martin Sanchez

حثت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 على تلقي جرعات معززة من اللقاح، مع استمرار الفيروس في حصد أرواح 1700 شخص أسبوعيًا على مستوى العالم.

كوفيد

وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على تراجع فعالية اللقاحات مع مرور الوقت، مشدداً على ضرورة تلقي جرعات معززة للحفاظ على حماية قوية ضد الفيروس.

فعالية لقاحات كوفيد

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح غيبريسوس أن البيانات تشير إلى انخفاض فعالية اللقاحات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد والوفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى مواصلة جهودها في رصد الفيروس وتحديد تسلسله الجيني، وضمان توفر اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة للجميع.

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