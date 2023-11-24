في مصر والعراق، كيف نجحت ضغوط شركات التبغ بإلغاء منع منتجاتها وفرض معاييرها؟

كشف تقرير جديد عن الضغوط التي تمارسها شركات التبغ حول العالم لإجبار الدول على السماح بمنتجاتها مثل منتجات تسخين التبغ وما يسمى السجائر الإلكترونية (الفيب) لتبرز جهودها في إلغاء حظر السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُدخن؛ في مصر ودول أخرى، فيما تعرض العراق والسودان مع 7 دول أخرى لضغوط ناجحة من شركات التبغ على مجالس المعايير الوطنية بالصناعة لتطوير المعايير التي أرست الأساس لتشريع منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة.

يأتي ذلك مع إطلاق منظمة الصحة العالمية، ابتداءا من 16 نوفمبر الجاري حملة “أوقفوا الأكاذيب” كمبادرة حيوية لحماية الشباب من صناعة التبغ ومنتجاتها القاتلة، من خلال الدعوة إلى وضع حد لتدخل صناعة التبغ في السياسة الصحية، تبرز المنظمة في هذه الحملة أدلة جديدة من “مؤشر تدخل صناعة التبغ العالمي 2023″، الذي نشرته منظمة STOP ستوب والمركز العالمي للحوكمة الرشيدة في مكافحة التبغ، والذي يوضح أن الجهود المبذولة لحماية السياسة الصحية من التدخل المتزايد لصناعة التبغ قد تدهورت في جميع أنحاء العالم.

ضغوط شركات التبغ في العراق

قدمت الحكومة العراقية مستويات مختلفة من الدعم لصناعة التبغ الوطنية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية. كما استفاد مستوردو التبغ من القطاع الخاص من الضرائب المنخفضة نسبياً على واردات التبغ بحسب التقرير.