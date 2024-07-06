فيروس غرب النيل المميت يظهر في أمريكا وأوروبا

ظهرت حالات إصابة بفيروس غرب النيل في الولايات المتحدة وأوروبا ما سبب مخاوف لدى البعض، خصوصاً بعد التحذيرات من خطورته على المصابين لكونه “قد يكون مميتاً”.

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بانه تم الإبلاغ عن حالات فيروس غرب النيل في ولايات عديدة. ويحدث نشاط فيروس غرب النيل عادة خلال أشهر الصيف وحتى الخريف. يمكن أن يتقلب العدد السنوي لحالات فيروس غرب النيل المبلغ عنها بشكل كبير، نتيجة للأوبئة الدورية.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جميع المقيمين وزوار المناطق التي تم تحديد نشاط الفيروس فيها معرضون لخطر الإصابة، وخاصة الأشخاص الذين يعملون أو يشاركون في الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق.

بدوره، أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بأنه تم تشخيص فيروس غرب النيل في إسبانيا وإيطاليا واليونان. وقد تم انتقال العدوى محلياً وليس عبر الرحلات إلى المناطق الاستوائية.

وتم اكتشاف الحالة المصابة في إيطاليا في 20 حزيران / يونيو في مودينا، وهي مدينة تقع في منطقة إميليا-رومانيا الشمالية. ويأتي ذلك بعد اكتشاف حالة في إشبيلية في إسبانيافي آذار / مارس الماضي.

وفي 5 تموز / يوليو الجاري، أفادت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية، بأنه تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل في اليونان، مع ظهور الأعراض في نهاية يونيو 2024 في بلدة لاريسا.

ويمكن أن يسبب فيروس غرب النيل مرضاً عصبياً مميتاً لدى البشر. وهو ينتمي إلى مجموعة فيروسات التهاب الدماغ الياباني، إلى جانب فيروسات أخرى مثل حمى الضنك والحمى الصفراء.

والطيور هي المضيف الطبيعي لفيروس غرب النيل، ولكنه ينتقل عادةً عن طريق لدغات البعوض، وفي عدد قليل من الحالات، عن طريق نقل الدم أو التبرع بالأعضاء أو الحمل.

ولا تظهر أعراض الفيروس على حوالى أربعة من كل خمسة مصابين. أما المصابون الآخرون فتظهر عليهم أعراض مختلفة منها ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، صداع وتصلب في الرقبة، طفح جلدي على الرقبة أو الذراعين أو الساقين، وفي الحالات الأكثر شدة، نوبات الصرع وضعف العضلات والشلل، وفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويُعد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، خاصةً إذا كانوا يعانون من حالات صحية كامنة، أكثر عرضة للإصابة بالمرض. ويُصاب أقل من 1% من الأشخاص بالتهابات عصبية مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، في حين أن حالة واحدة من كل 10 حالات قد تكون قاتلة.

وتظهر الأعراض عادةً بعد يومين إلى ستة أيام من الإصابة بالعدوى إنما قد يستغرق ظهورها ما يصل إلى 14 يوماً أو أكثر. في الحالات غير المعقدة، عادة ما تخف هذه الأعراض في غضون ثلاثة إلى ستة أيام.

ولا يتوفر حتى الآن أي لقاح ضد فيروس غرب النيل، لذا فإن أفضل طريقة للحماية هي الوقاية من لدغات البعوض.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في منطقة غرب النيل في أوغنداسنة 1937، ولكن يتم تشخيصه اليوم في بلدان عديدة، بما في ذلك في أفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا وأمريكا الشمالية – وجنوب وشرق أوروبا.