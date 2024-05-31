المصريون القدماء حاولوا علاج سرطان المخ.. قصة عمرها 4000 عام

اهتمت وسائل الإعلام الدولية، بدراسة أوروبية، ترجح أن المصريين القدماء حاولوا علاج أورام سرطان المخ، حسبما يشير زوج من الجماجم التي يبلغ عمرها ما يقرب من 4 آلاف عام.

وقال الفريق الذي يقف وراء الدراسة، إن آثار قطع في الجماجم التي فحصها الدارسون تدل على محاولات لإجراء عمليات جراحية لورم ناتج عن الإصابة بسرطان المخ، وقد تقدم “منظورا جديدا مختلفا لفهمنا لتاريخ الطب”، وفق النيوزويك.

المصريون القدماء ماهرون بشكل استثنائي في الطب

نحن نعلم من النصوص القديمة، والأدلة المادية أن المصريين القدماء، كانوا ماهرين بشكل استثنائي في الطب في عصرهم.

ولكن على الرغم من نجاحهم في حشو الأسنان، واختبارات الحمل الأولية، إلا أن علاج سرطان المخ، كان يمثل تحديًا أكبر، لكن هذا لا يعني أنهم لم يحاولوا.

دراسة تكشف محاولة علاج سرطان المخ من 4 آلاف عام

في دراسة جديدة، نشرت في مجلة Frontiers in Medicine، يبدو أن باحثين من جامعات توبنغن في ألمانيا، وكامبريدج في إنكلترا، وبرشلونة وسانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، قد وجدوا أدلة على استخراج ورم لمصابي سرطان المخ من المرضى منذ 4000 عام.

وقالت تاتيانا تونديني، الباحثة في جامعة توبنغن، والمؤلفة الأولى للدراسة: “أردنا أن نتعرف على دور السرطان، وخاصة سرطان المخ في الماضي، ومدى انتشار هذا المرض في العصور القديمة، وكيف تفاعلت المجتمعات القديمة مع هذا المرض”.

فحص جمجمتين لرجل وأنثى عمرهم بالآلاف السنين

وللقيام بذلك، قام الباحثون بفحص جمجمتين من مجموعة داكوورث بجامعة كامبريدج، الجمجمة الأولى، التي يرجع تاريخها إلى ما بين 2687 و2345 قبل الميلاد، ينتمي إلى رجل يتراوح عمره بين 30 إلى 35 عامًا، بينما الثانية، التي يعود تاريخها إلى ما بين 663 و343 قبل الميلاد، ينتمي إلى أنثى يزيد عمرها عن 50 عامًا.

عند الفحص الدقيق، أظهرت الجمجمة الأولى آفة كبيرة تتوافق مع نمو غير طبيعي للأنسجة.

وقد انتشرت عدة آفات أخرى أصغر حول الجمجمة، مما يشير إلى أن نمو أولي لأورام سرطان المخ قد انتشر.

أول محاولة لاستئصال أورام سرطانية

ومع ذلك، فإن ما صدم الباحثين هو اكتشاف ما يبدو أنها علامات سكين حول كل من هذه الآفات، بمعنى آخر، بدا كما لو أن شخصًا ما قد حاول عمدًا قطع هذه الأورام السرطانية.

وقالت تونديني: “عندما لاحظنا العلامات المقطوعة لأول مرة تحت المجهر، لم نتمكن من تصديق ما كان أمامنا”.

وقال ألبرت إيسيدرو المؤلف المشارك: ” المصريين القدماء يبدو أنهم أجروا نوعًا من التدخل الجراحي المتعلق بوجود الخلايا السرطانية، مما يثبت أن الطب المصري القديم كان يجري أيضًا الاستكشافات الطبية، أو علاجات تجريبية فيما يتعلق بالسرطان”.

دليل فريد على تقدم الطب المصري القديم

ووصف المؤلف الرئيسي للدراسة، إدغارد كاماروس، عالم الحفريات في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، هذه النتائج بأنها “استثنائية”.

وتابع “هذا الاكتشاف هو دليل فريد على كيفية محاولة الطب المصري القديم التعامل مع السرطان أو استكشافه منذ أكثر من 4000 عام.”

أيضا أظهرت الجمجمة الثانية أيضًا آفة كبيرة تتوافق مع نمو سرطاني، كما تظهر على جمجمة المرأة ندوب ناجمة عن إصابتين رضحيتين، يبدو أن إحداهما ناجمة عن هجوم من مسافة قريبة بسلاح حاد.

إن دراسة بقايا الهياكل العظمية تأتي دائمًا مع درجة من عدم اليقين، والتي يقول الباحثون إنها تجعل من الصعب تقديم بيانات نهائية حول طبيعة النتائج التي توصلوا إليها.

ومع ذلك، فإن بحثهم يضيف قطعة مثيرة للغز حول ما كانت عليه الحياة منذ آلاف السنين.

وقال كاماروس:” تساهم هذه الدراسة في تغيير المنظور، وتضع قاعدة مشجعة للبحث المستقبلي في مجال علم الأورام القديمة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لكشف كيفية تعامل المجتمعات القديمة مع السرطان”.