نجاح أول عملية زراعة كبد لطفلة من متبرع حي في الإمارات

في إنجاز طبي رائد، تم إجراء أول عملية زراعة كبد للأطفال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، لتكون أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الإمارات.

وتعتبر عملية زراعة كبد هذه الطفلة، جراحة تاريخية تتم لأول مرة في مدينة برجيل الطبية (BMC)، لتكون قفزة كبيرة إلى الأمام في القدرات الطبية المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

طفلة مريضة بحالة وراثية نادرة في الكبد

تم تشخيص إصابة الطفلة المريضة راضية خان، بحالة كبد وراثية نادرة، تسمى الركود الصفراوي العائلي التقدمي داخل الكبد من النوع 3 (PFIC).

وتعود حالة راضية، إلى طفرة جينية تؤدي إلى خلل في تكوين، وإفراز المكونات الصفراوية، والأحماض الصفراوية، مما يؤدي في النهاية إلى تلف الكبد.

وتظهر الإصابة بالمرض، في مرحلة الرضاعة، والطفولة المبكرة كعلامات على فشل النمو، ومضاعفات فشل الكبد.

العلاج الوحيد هو زراعة كبد لهؤلاء الأطفال

قال الدكتور ريحان سيف، مدير جراحة زراعة الأعضاء في برنامج برجيل لزراعة الأعضاء المتعددة في البطن، قائد الجراحة السريرية، واستشاري الجراحة العامة:” إن العلاج النهائي، والعلاجي الوحيد لهؤلاء الأطفال هو زراعة الكبد”.

وبعد تقييمات مكثفة، أوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية زرع كبد لإنقاذ حياة راضية، وتطوع والدها ليكون المتبرع.

جراحة استغرقت 10 ساعات تضمنت عدة عمليات

ونجح فريق زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية (BMC)، بقيادة الدكتور ريحان سيف، في إجراء عمليات جراحية متزامنة للمتبرع، والمتلقي، استمرت لمدة 10 ساعات.

إنجاز طبي: أول زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الإمارات بمدينة برجيل الطبية. الطفلة راضية (4 سنوات) تتلقى كبد والدها بنجاح. قيادة د. ريحان سيف تؤكد تميزنا في زراعة الأعضاء للبالغين والأطفال.#مدينة_برجيل_الطبية #زراعة_كبد_الأطفال pic.twitter.com/hqepD9tbEK — BMC | Burjeel Medical City (@BurjeelMediCity) July 10, 2024

ويعد هذا إنجازًا هائلاً للمجتمع الطبي في الإمارات العربية المتحدة، لأنه يضمن أن الأطفال مثل راضية، يمكنهم الحصول على علاجات منقذة للحياة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

وقال الدكتور سيف:” نحن فخورون بوصولنا إلى هذا الإنجاز ونتطلع إلى مساعدة المزيد من العائلات في المستقبل”.

راضية تعافت وسوف تمارس حياتها مثل بقية الأطفال

وأكد سيف، أن الطفلة راضية، تعافت بشكل ممتاز من عملية زراعة الكبد التي أنقذت حياتها، وستخضع للمتابعة المنتظمة.

وأضاف، أن راضية، ستكون قادرة على بدء دراستها في المدرسة، والاستمتاع بطفولتها مثل أي طفل آخر في عمرها.