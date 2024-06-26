سلالة جديدة من جدري القرود تنتشر بـ “اللمس”.. الأخطر والوفيات 10%

حذر فريق من الخبراء في مؤتمر صحفي، من أن سلالة جديدة من جدري القرود، تنتشر بسرعة في وسط أفريقيا، وتسبب الإجهاض، ومعدل وفيات يصل إلى 10%.

وهناك مخاوف من أن السلالة الجديدة من جدري القرود، قد تنتشر بسرعة إلى أوروبا، وخارجها، وفقا لصحيفة “تليغراف”.

خطورة السلالة الجديدة من جدري القرود

وشدد البروفيسور ترودي لانغ، مدير شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد، على أن المتغير المتحور، “clade 1b”، هو “بلا شك أخطر سلالة من الجدري حتى الآن”.

تم التعرف على السلالة الجديدة من جدري القرود، لأول مرة في فبراير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اكتشاف تصرف الفيروس الجديد، بشكل مختلف “تماما” عن النوعين 1 و 2 من الجدري حيث انتشر الأخير عالميا في عام 2022، في المقام الأول بين الرجال المثليين، ولا تتطلب السلالة الجديدة من الفيروس الاتصال الجنسي للانتشار.

وفي مكالمة عبر تطبيق Zoom مع الصحفيين الثلاثاء، أكد الباحثون أن المتحور الجديد من جدري القرود “clade 1b” ينتشر عن طريق اللمس، وهو أمر “مقلق للغاية”، وفقا للبروفيسور لانج.

ما هي أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة من جدري القرود؟

وقالوا إن المرض ينتشر من الأم إلى الطفل، وكذلك في المدارس وأماكن العمل، وتختلف أعراض الفيروس الجديد أيضا بشكل ملحوظ عن الأنواع السابقة.

وقال الباحثون إن الفيروس تسبب في عدد “مثير للقلق” من حالات الإجهاض لدى الشابات، وانتشرت الآفات والتقرحات التي يسببها في جميع أنحاء الجسم، بدلا من أن تقتصر على المنطقة التناسلية.

والوفيات بسبب الإصابة بالسلالة الجديدة من جدري القرود، تقدر بنحو 5، و10 % لدى البالغين، والأطفال على التوالي.

وقالت لياندرا ماسكينا، التي تقود البحث عن السلالة الجديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية: “إنها تسبب خطرا شديدا من حيث شدة المرض”.

وأضافت، أنه يسبب الطفح الجلدي في الجسم كله، ومشاكل في العين، والحمى من الأعراض الشائعة.

ويبدو أن الفيروس ينتشر بسرعة، حيث يعتقد الباحثون أنه قد عبر بالفعل الحدود في أفريقيا، وهناك مخاوف من أنه قد ينتشر في جميع أنحاء العالم.

أين ظهرت السلالة الجديدة من جدري القرود لأول مرة؟

تم الإبلاغ عن حالات في مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية المتاخمة لرواندا، وبوروندي، وأوغندا.

ويعتقد الخبراء، أنه من المحتمل جدًا أن يكون الفيروس قد وصل بالفعل إلى هذه البلدان المجاورة، على الرغم من عدم الإبلاغ رسميا عن أي حالات في أي مكان آخر غير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحتى الآن، تم التعرف على حوالي 600 مريض في مدينة “كاميتوغا”، التي تم فيها التعرف على الفيروس المتحور لأول مرة على الرغم من أن الخبراء يقدرون أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير بسبب الافتقار إلى المراقبة الشاملة.

وبشكل عام، تم الإبلاغ عن 7850 حالة جدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و384 حالة وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

هل يوجد لقاح للسلالة الجديدة من جدري القرود؟

قال الخبراء إن لقاح الجدري، الذي توقف طرحه الروتيني في أجزاء كبيرة من أفريقيا في الثمانينات يحمي من الجدري، ولكن ليس هناك ما يضمن أنه سيعمل ضد السلالة (clade 1b).

كما أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المصممة لتشخيص المرض لا تعمل مع السلالة الجديدة، مما يعني أن الآلاف يمكن أن ينشروا المرض بدون أعراض، مع عدم وجود طريقة لمعرفة ما إذا كانوا معديين أم لا.

ولا يزال الباحثون لا يفهمون لماذا أو كيف تحور فيروس الجدري، وقد أضافوا هذا السؤال إلى قائمة من الأسئلة المتزايدة حول هذه السلالة المتحولة.

ويقال إن منظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، وحكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، تجري محادثات لتأمين اللقاحات لمحاولة معالجة تفشي المرض، رغم عدم التأكد من عدم نجاحها لوقف انتشار الفيروس حتى الآن.