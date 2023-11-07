بشهادة عالمية.. إنجاز سعودي في تنظيم الأدوية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وصلت إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط.

أعلى مستوى في التصنيف للجهات الرقابية

وهذا هو أعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية، وهو ما يؤكد صحة ومصداقية اشتراطات “الهيئة” لتحقيق سلامة الأدوية، وتحسين الصحة العامة، بحسب موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

أول جهة تنظيمية وطنية بمنطقة شرق المتوسط

وأكدت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط، والثالثة على الصعيد العالمي وفقا للمقارنة المرجعية بالمنظمة “.

ويساهم هذا الإنجاز، في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية، وحكومة السعودية، من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والتنمية المستدامة.

كما يضمن هذا الإنجاز، تحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية، كما أنه يدعم دخول الأدوية المصنعة محليا الأسواق العالمية.

مزايا تصنيف منظمة الصحة العالمية

ومن مزايا هذا المستوي من تصنيف منظمة الصحة العالمية، هو أن الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث، والرابع، تصبح مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والسلطات التنظيمية الأخرى.

أداة التقييم تشمل أكثر من 260 مؤشرا

ويستند تقييم منظمة الصحة العالمية، للسلطات التنظيمية إلى” أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية “، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية عبر أكثر من 260 مؤشرا.

وتشمل” أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية “، وظائف تنظيمية أساسية مثل اختبار المنتجات، والتصريح بالمنتجات، والقدرة على الكشف عن الآثار الجانبية ومعالجتها، ومراقبة الأسواق، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية ووظائفها.

وأجري فريق من الخبراء الدوليين، يضم ممثلو 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، في نوفمبر 2022، عملية مقارنة مرجعية للهيئة في مجال الأدوية واللقاحات.

وقد حققت الهيئة مستوى النضح الرابع من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.