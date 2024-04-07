انتشار حشرة نافعة في عدة مناطق سعودية

أصدر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بيانًا يكشف فيه عن انتشار حشرة الخنفساء في عدة مناطق بالمملكة، حيث تم رصد وجود هذه الحشرات في مواقع مختلفة بانتشار ضعيف في العديد من المناطق، بينما انتشرت بكثافة في موقع واحد.

وحذر المركز من مكافحة هذه الخنافس بشكل مفرط، نظرًا لأنها تلعب دورًا مهمًا في التحكم في الآفات والمساهمة في التوازن البيئي. ونصح بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في المواقع التي توجد فيها هذه الخنافس، نظرًا لأنها تنجذب للضوء أثناء البحث عن طعامها.

كما أكد ‏على أنه لا يوجد أي ضرر لهذه الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـ ( حشرة أبو دقيق الخبازي) في العام الماضي والتي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة

وقال المراكز، أن فرقه فحصت هذه المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها تعود لنوعية الخنافس النافعة من نوع Heteracantha depressa، التابعة لعائلة Carabidae، والتي تعتبر صديقة للبيئة. تتغذى هذه الخنافس على العديد من الآفات الحشرية، بما في ذلك حرشفية الأجنحة والفراشات وأبو دقيقات.

وأشار إلى أن انتشار هذه الخنافس يُعزى بشكل أساسي إلى حالة الفوران التي تعرضت لها حشرة أبو دقيق الخبازي في العام الماضي. يعتبر هذا الحشرة آفة زراعية، وتعتبر الخنافس المذكورة مساعدة في إعادة توازنها الطبيعي في البيئة.

وأخيرًا، دعا المركز المواطنين والمقيمين إلى التواصل معه عبر الهاتف المجاني (939) للإبلاغ عن أي ظاهرة تتعلق بانتشار حشرة الخنفساء، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع وضمان سلامة البيئة والحفاظ على التوازن البيولوجي في المناطق المتأثرة.

بيان صحفي| مركز #وقاء: الخنافس صديقة للبيئة ولا تشكل خطراً على الإنسان والحيوان، وتسهم في القضاء على الآفات الحشرية. pic.twitter.com/m4p3eAs5jd — مركز وقاء (@WeqaaCenter) April 6, 2024