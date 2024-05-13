الملك تشارلز فقد هذه الحاسة بسبب السرطان

أعلن الملك تشارلز الثالث أنه فقد حاسة التذوق بسبب علاجه من السرطان، وذلك في حديث له مع أحد المحاربين القدماء خلال زيارته إلى أحد المتاحف الحربية في هامبشاير.

وكشف المحارب القديم في القوات المسلحة البريطانية آرون مابلبيك أنه خضع العام الماضي للعلاج الكيماوي ضمن علاجه من السرطان، ما أفقده حاسة التذوق ليجيبه ملك بريطانيا أنه يعاني من نفس الشيء.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في الخامس من شباط/فبراير الماضي تشخيص إصابة تشارلز الثالث البالغ من العمر 75 عاماً بالسرطان، دون أن يحدد العضو المصاب.

وعاد الملك البريطاني نهاية نيسان/أبريل المنصرم لممارسة واجباته العامة وسط تحسن صحته.