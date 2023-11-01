القصة الكاملة لفيروس المدارس السعودية

تتوقع وزارة الصحة السعودية أن يكون هذا الموسم شبيه بالعام الماضي، مما دفعها إلى التوصية بالوقاية الشاملة من الأمراض التنفسية بممارسة الحماية التنفسية.

وتعرف الحماية التنفسية، بتغطية الفم والأنف عند العطاس والسعال، تطهير الأيدي، لبس الكمامة في الأماكن المغلقة المزدحمة، الحصول على لقاحات الإنفلونزا وكوفيد ، كل هذه التوصيات تذكرنا بأزمة “كورونا” التي ضربت العالم منتصف 2019 و 2020.

و حول الفيروس المنتشر في بعض مدراس التعليم العام، قالت الوزارة في تصريح خاص لـ”أريبيان بزنس”، أن التعامل مع الحالات المعدية في المدارس يخضع للتقدير المشترك بين المركز الصحي والمدرسة.

وبحسب الدليل الصادر من هيئة الصحة العامة فإن حالات الزكام والتهابات الحلق تستوجب فقط استبعاد الطالب والطالبة المصاب عن الحضور للمدرسة حتى مرور ٢٤ ساعة من انقضاء الحمى.



وأضافت “أن الالتهابات الفيروسية التنفسية يزداد نشاطها في فترة الانتقال بين فصول السنة وتظهر على هيئة زكام والتهابات في الحلق خاصة لدى الأطفال ولم يرصد فيروسات جديدة أو غير معتادة، كما نؤكد أن التعامل مع الحالات المعدية في المدارس يخضع للتقدير المشترك بين المركز الصحي والمدرسة”.



وكشفت لـ”أريبان بزنس” عن رصد وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة الأمراض المعدية بما فيها الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس التنفسي المخلوي من خلال شبكة رصد تشمل أكثر من ١٠٠ مركز ومستشفى تسمى شبكة الرصد المخفري، ويتم من خلالها متابعة الأنماط الفيروسية والنشاط الوبائي، ونسب التنويم والأثر على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

و كانت بيانات صحافية قالت: أن الفايروس المنتشر في المدارس موسمي وأن تحويل الدراسة إلى «عن بُعد» جاء بعد ارتفاع عدد المصابين بالعدوى، إذ سُجل في أول يوم إصابة نحو 140، وفي اليوم التالي 70، ووصلت الحالات إلى 300 ما بين طلاب ومعلمين، خلال الشهرين الماضيين.





وأوضحت استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة زينة بخاري، أن الأنفلونزا الموسمية عدوى فايروسية حادة تنتشر بسهولة وتهاجم الجهاز التنفسي ويصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين، وتراوح بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية، وهناك 4 أنماط من فايروس الأنفلونزا، وهي A وB وC وD.

وينتشر نمطا فايروس الأنفلونزا A وB وهما المسببان لعدوى الأنفلونزا الموسمية التي تنتشر في الشتاء، وتتنقل عبر استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء، ولمس الأسطح الملوثة بالفايروس ومن ثم لمس العين أو الفم والأنف، وتبدأ أعراض الأنفلونزا عادةً بعد نحو يومين من اكتساب العدوى من مصاب بالفايروس.





وأضافت الدكتورة زينة، أن الإصابة تمتد من 5-7 أيام ويمكن أن تستمر الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال، ومن أعراض الأنفلونزا الحمّى والسعال (جاف عادةً) والصداع وآلام في العضلات والمفاصل وشعور بوعكة شديدة والتهاب الحلق وسيلان الأنف، ويمكن أن يكون السعال شديداً وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر، والفئات الأكثر عرضة لها العاملون في المجال الصحي، والمصابون بأمراض مزمنة، والأطفال في المدارس والحضانات، وكبار السن، والحوامل، ويتعافى معظم الأشخاص من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع دون الحاجة إلى التماس عناية طبية.

ومع ذلك، يمكن أن تسبّب الأنفلونزا مرضاً وخيماً أو تؤدي إلى الوفاة، خصوصاً لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.







وكانت صحة القصيم أوضحت في وقت سابق لصحيفة«عكاظ»، رداً على انتشار خبر العدوى الفايروسية بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، إذ إن الحالات هي رشح وعدوى موسمية بين طلاب ومعلّمي المدرسة، وقرار إيقاف الدراسة تقديري.





فيما شدّدت «الصحة»، خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفايروس؛ موضحة أن اللقاح يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليل عدد الحالات، خصوصاً أن الأنفلونزا تعد عدوى فايروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفايروس أو لمس الأسطح الملوّثة، وتراوح فترة الحضانة في المتوسط بين 2 و4 أيام، وأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.

