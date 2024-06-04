فريق التحرير by فريق التحرير

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احذر.. العادات المالية مؤشر على احتمال الإصابة بالخرف

هل تأخرت عن سداد فواتيرك؟.. احذر فالعادات المالية، ربما تكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف.

فريق التحرير by فريق التحرير
احذر.. العادات المالية مؤشر على احتمال الإصابة بالخرف
احذر.. العادات المالية مؤشر على احتمال الإصابة بالخرف

دراسة علمية حديثة، تحت عنوان “العواقب المالية لاضطرابات الذاكرة غير المشخصة”، كشفت أن هناك علامات من العادات المالية، تدل على احتمالية إصابة الفرد بالخرف، مثل التأخر في أداء الالتزامات المالية كالمدفوعات الشخصية والفواتير وغيرها، والتي تتبع فيها العلماء التغيرات في عادات الإنفاق التي تؤدي إلى التشخيص المبكر بمرض ألزهايمر، أو الاضطرابات المماثلة.

علاقة العادات المالية والإصابة بالخرف

احذر.. العادات المالية مؤشر على احتمال الإصابة بالخرف

وجدت الدراسة، التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن من العادات المالية للمتوقع إصابتهم بالخرف خلال عام قبل التشخيص دون ظهور الأعراض، هي أنهم أكثر عرضة بنسبة 17.2% من غيرهم للتخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري، وأكثر عرضة بنسبة 34.3% لنسيان دفع فواتيرهم الائتمانية.

وتداعيات النسيان المالي ليست شخصية فقط، بل هي أيضا مجتمعية.

600 ألف حالة إهمال مالي

احذر.. العادات المالية مؤشر على احتمال الإصابة بالخرف

ومن المتوقع حدوث 600 ألف حالة إهمال مالي خلال العقد المقبل نتيجة أمراض الذاكرة غير المشخصة، وفقا لما قدرته دراسة أخرى، وهو ما يمثل قطرة في بحر التبعات المتوقعة.

وتعد نتائج الدراسات، دعوة للتيقظ والاستعداد لوجود أي تشخيص محتمل بأمراض الذاكرة.

في نهاية المطاف، ربما يكون البقاء منتبها على الصعيد المالي خطوتك الأولى نحو البقاء منتهبا على الصعيد العقلي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...