مجلس الصحة الخليجي يتوج بجائزتين عالميتين في مجال الإبداع

حقق مجلس الصحة الخليجي بجائزتين مرموقتين في الحفل السنوي لجوائز “Muse Creative Awards” العالمية، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها المجلس في مجال الصحة العامة.

وتعتبر هذه الجوائز إحدى أهم الجوائز العالمية التي تكرم الإبداع والابتكار في مجال التسويق والاتصالات.







حيث فازت حملة “الوقاية من المخدرات” بمسار منصات التواصل الاجتماعي في فئة الصحة العامة والتي تهدف هذه الحملة إلى توعية الجمهور حول مخاطر تعاطي المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة السليمة.







بالإضافة إلى ذلك، نجح المجلس أيضًا في الفوز في مسار المسؤولية الاجتماعية عن حملة الإبتزاز الإلكتروني للأطفال حيث تهدف هذه الحملة إلى حماية الأطفال من التهديدات على الإنترنت وتعزيز الوعي بمخاطر التحرش الإلكتروني.





وتعزز هذة الجوائز مكانة مجلس الصحة الخليجي كمنظمة مبدعة تسعى جاهدة للتوعية بالقضايا الصحية والاجتماعية الهامة، وتشكل هذه الجوائز تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لتحسين جودة الحياة في المنطقة وحماية صحة وسلامة المجتمع.







كما تعد إضافة قيمة إلى مكتبة المكاسب والإنجازات التي حققها مجلس الصحة الخليجي، وتؤكد على الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف في مجالات الصحة العامة.



تُوج #مجلس_الصحة_الخليجي بجائزتين ضمن الجائزة العالمية Muse Creative Awards عن حملة #شيء_يضيع_كل_شيء للوقاية من المخدرات ومبادرة #ما_ينسكت_عنه للتوعية عن الابتزاز الإلكتروني للأطفال. pic.twitter.com/FGAxKEbsNT — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) October 16, 2023