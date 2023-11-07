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“السعودي الألماني الصحية” تحقق نموًا قياسيًا في أرباحها خلال الربع الثالث

إيرادات الربع الثالث شهدت نموًا بنسبة 30.97 في المائة لتصل إلى 671 مليون ريال مقارنة بـ 512.37 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودي الألماني الصحية

أعلنت “السعودي الألماني الصحية”، عن نمواً استثنائياً في أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 379.7 في المائة لتصل إلى 53.3 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 11.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت المجموعة في بيان نشرته “تداول السعودية” مؤخراً، أنّ إيرادات الربع الثالث شهدت نموًا بنسبة 30.97 في المائة لتصل إلى 671 مليون ريال مقارنة بـ 512.37 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

السعودي الألماني الصحية

نمو أرباح السعودي الألماني الصحية

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حقَّقت المجموعة نمواً كبيراً في صافي أرباحها بنسبة 241.9 في المائة لتبلغ 143.6 مليون ريال مقارنة بـ 42 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 1.93 مليار ريال سعودي مقارنةً بـ 1.53 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

السعودي الألماني الصحية

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 145.05 مليون ريال سعودي مقارنةً مع 42.16 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...