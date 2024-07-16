السعودية تنظم أول مؤتمر دولي للتوائم الملتصقة

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤتمرا دوليا للتوائم الملتصقة في السعودية خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024، بمناسبة الذكرى الـ 34 لبدء برنامج التوائم الملتصقة السعودي.

ويشارك في المؤتمر بالسعودية، وزراء، وقيادات وخبراء عالميون متخصصون في فصل التوائم الملتصقة في المجالين الطبي، والإنساني من مختلف أنحاء العالم.

تنظيم المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة

والمؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، فريد من نوعه، وهو الأول من نوعه في العالم.

وينعقد المؤتمر الدولي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخراً بمبادرة من المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

تجربة السعودية الرائدة في فصل التوائم الملتصقة

ويركز المؤتمر، على حالات التوائم الملتصقة، وتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال، والتي بدأت عام 1990 من خلال البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وتمتلك أكبر تجربة في فصل التوأم الملتصق على مستوى العالم.

وعلى مدى 34 عاماً، حقق البرنامج السعودي، نجاحاً متواصلاً، حيث أجرى 61 عملية فصل ناجحة، وقام بتقييم طبي لـ139 حالة من 26 دولة.

المؤتمر يتضمن جلسات واتفاقيات وتوصيات

وسيتضمن المؤتمر الدولي، جلسات وزارية، وجلسات علمية متخصصة، وجلسات إنسانية، وورش عمل حوارية، ومعارض مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى العالم، تتناول الجوانب الإنسانية لهؤلاء الأطفال.

ومن المقرر على هامش المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمات الدولية المعنية بالأطفال على مستوى العالم، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لرعاية الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال.

وسيصدر المؤتمر، توصيات مهمة من شأنها إثراء المكتبات الطبية، والإنسانية، وتكون بمثابة مرجع للمتخصصين، والمهتمين في مجال فصل التوأم الملتصق، والقطاع الإنساني.