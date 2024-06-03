الأدبتاجون.. أعشاب يمكن تحويلها لحبوب استرخاء في عالم متوتر

فئة الأدبتاجون ” adaptogen”، تضم مجموعة من الأعشاب المتنوعة، مثل الأشواجندا، والجينسنج، والروديولا، والتولسي (الريحان المقدس)، والشيساندرا.

أعشاب الأدبتاجون، يمكن استهلاكها بأشكال مختلفة، مثل الحبوب، أو في هيئة مستخلص سائل، أو شاي، أو مسحوق، وتساعد الجسم على تحقيق التوازن من خلال تخفيف آثار الإجهاد، وفقا لتقرير ناشيونال جيوغرافيك.

ووسط عالم يحكمه التوتر والقلق بشكل متصاعد يوما بعد يوم.. فهل تكون أعشاب الأدبتاجون، طريقنا للاسترخاء؟.

كيف تعمل أعشاب الأدبتاجون بالتحديد؟

يفترض أن تساعد الجسم على التأقلم مع التوتر من خلال تعديل طريقة استجابة بعض مناطقه للإجهاد، مثل معدلات الكورتيزول. لكن أعشاب الأدبتاجون لا تقلل بالضرورة من التوتر، بل تزيد من قدرة الجسم والعقل على مقاومته، ما يحفز معدلات الاستجابة ويمنع الوصول إلى القلق أو التعب.

الأشواجندا تحسن من أعراض الاكتئاب والقلق

استخدم سكان آسيا هذه الأعشاب خلال ممارسات الطب التقليدي في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر شيوعا في دول العالم، بعد إثبات الدراسات العلمية أن الأشواجندا تحسن من أعراض الاكتئاب والقلق من خلال زيادة مستويات هرمون السيروتونين، كما أنها يمكن أن تحد من احتمالات استجابة الجسم الالتهابية للتوتر.

ومن المعروف أن التوتر يمكن أن يسبب الألم، والالتهابات، ويؤثر على النوم ومستويات السكر، وضغط الدم، ووظائف الجسم المناعية.

أعشاب ” adaptogen” لا تصلح للجميع

ولكن أعشاب “adaptogen“، لا تصلح للجميع، كما أنها ليست مجموعة متجانسة من المكملات الغذائية.

ويمكن اعتبار هذه الأعشاب جزءا من استراتيجية أوسع للتعامل مع الإجهاد والتوتر، تشمل التمارين الرياضية والدعم الاجتماعي والنوم الكافي وممارسة الاسترخاء، وغيرها، مع مراعاة أن الجرعات يمكن أن تختلف وفقا لكل نوع من أنواع ” adaptogen”، وفق التقرير.

لذا ننصح باستشارة الطبيب قبل تناولها لتجنب أي آثار جانبية سلبية، أو تفاعلات غير مرغوب فيها مع أي أدوية أخرى تتعاطاها، وهو ما يمكن أن يقلل من فعاليتها أو يضخم من آثارها الجانبية.