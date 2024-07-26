“الفاو” تحذر من سلالات فيروس إنفلونزا الطيور الجديدة.. هل تحدث جائحة؟

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، نداء عاجلا لاتخاذ إجراءات فورية، لمواجهة الارتفاع المقلق في حالات “إنفلونزا الطيور”(H5N1)، التي تؤثر على البشر، والحيوانات في جميع أنحاء منطقة آسيا، والمحيط الهادئ.

وأشارت “الفاو“، في بيان، إلى أن سلالات فيروس “إنفلونزا الطيور” (A/H5N1) الجديدة، التي يسهل انتقالها، تزيد من خطر حدوث جائحة، مطالبة بإجراءات وقائية فورية، ومنسقة.

فيروس “إنفلونزا الطيور” ينتشر في مناطق جديدة

وانتشر فيروس “H5N1” شديد الضراوة، الآن في مناطق جديدة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية، وهو يصيب أنواعا لم تكن متأثرة من قبل، حسب منظمة “الفاو”.

ويشعر العلماء، بقلق متزايد من أن الثغرات في مراقبة انتشار الفيروس، قد تعيق الجهود المبذولة لمنع حدوث جائحة جديد.

زيادة خطر تحول انتشار الفيروس لجائحة

وسلط كاشين وونغساثابورنشاي، المدير الإقليمي لمركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، الضوء على الزيادة الأخيرة في حالات العدوى البشرية، وانتشار فيروس “أنفلونزا الطيور”(H5N1)، منذ أواخر عام 2023.

وشدد وونغساثابورنشاي، على أن سلالات فيروس “A/H5N1” الجديدة، التي يسهل انتقالها، تزيد من خطر حدوث جائحة.

وقال، إن هناك حاجة إلى إجراءات وقائية فورية ومنسقة.

إصابات بشرية جديدة في كمبوديا والصين وفيتنام

ورصدت “الفاو”، نحو 13 إصابة بشرية جديدة في كمبوديا، بالإضافة إلى حالات إضافية في الصين، وفيتنام.

وتخضع مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة ميكونغ الكبرى دون الإقليمية، وإندونيسيا، والفلبين، لمزيد من التدقيق.

وتستمر الهند، ونيبال، وبنغلاديش، في مكافحة تفشي انتشار الفيروس، في حين ظلت تايلاند، وميانمار خالية من تفشي الفيروس لسنوات.

“الفاو” تطالب بتعزيز مراقبة الفيروس وشفافية تبادل المعلومات

وشددت “الفاو”، على حاجة الدول الأعضاء إلى تعزيز مراقبة الفيروس، بما في ذلك التسلسل الكامل للجينوم، لمراقبة انتشار الفيروس وتطوره.

كما دعت المنظمة الدولية، إلى تبادل المعلومات بشكل شفاف بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وحثت صناعة الدواجن على تعزيز تدابير السلامة والأمن البيولوجية، بما تشمله من استراتيجيات التطعيم.

أول إصابة بشرية في أستراليا وحالة وفاة بالصين

وأدي فيروس “إنفلونزا الطيور” (H5N1)، إلى نفوق مليارات الطيور على مستوى العالم، كما أصابت العديد من أنواع الثدييات.

وأبلغت أستراليا، التي تواجه 3 حالات تفشي متزامنة لفيروس “H5N1″، عن حالة إصابة بشرية بفيروس “H5N1″، في مايو الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أدى نوع فرعي نادر من فيروس “H3N8″، إلى وفاة أول إنسان في الصين في وقت سابق من هذا العام.